Vedeta Sergiu Voloc s-a bătut cu vecinii beți turtă! A ajuns a patra oară pe banca acuzaţilor. Foto&Video Exclusiv

Vedeta din Moldova, noi probleme, exclusiv. Sergiu Voloc este recunoscut în stradă de simplii trecători, care vor să-i strângă mâna şi să facă cu el un selfie. Dar, dincolo de rolurile de succes, Sergiu Voloc este cunoscut şi pentru nonconformismul său, care a dus la multe conflicte cu forțele de ordine. Cam ca Gigi Becali, în vremurile din tinerețe.

Actorul sparge stereotipurile, pe care el le numeşte „rămăşiţe sovietice” tare rusești. Susţine că nu vrea să se supună unor reguli care nu fac decât să suprime libertatea de gândire şi demnitatea umană a individului.

Sergiu Voloc este apreciat de moldovenii dintre Nistru şi Prut nu doar pentru talentul actoricesc. Ci şi pentru curajul cu care se opune sistemului. Acum Sergiu Voloc a ajuns pentru a patra oară pe banca acuzaţilor. Dar învinuirile care îi sunt aduse sunt cu mult mai grele decât cele anterioare.

Actorul este învinuit de „vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care nu este periculoasă pentru viaţă”. Infracţiunea se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de până la 5 ani.

Actorul spune că a intrat în conflict cu vecinii săi, tot actori, care „o dau în beţii toată noaptea” şi nu poate dormi din cauza lor.

„M-am adresat în repetate rânduri la poliţie, dar n-au făcut nimic. Le făceam vecinilor observaţie, dar ei făceau mai multă gălăgie. Am fost provocat la bătaie când m-am dus să le fac observaţie. Ei primii m-au atacat”, a declarat Voloc pentru EvZ.

Din păcate, echipa noastră nu a reuşit să vorbească cu partea vătămată. Aceasta nu s-a prezentat nici la o şedinţă de judecată.

Sergiu Voloc a solicitat din start recuzarea judecătorului Arina Ialanji pe motiv că nu are încredere, după ce a citit anchetele jurnalistice despre aceasta. Cererea de recuzare i-a fost respinsă.

La următoarea şedinţă, procurorul Olesea Botezat a declarat că a telefonat la Inspectoratul de Poliţie Botanica şi nu i s-a confirmat că Voloc şi-a denunţat vecinii. Iar judecătoarea a luat act de declaraţia procurorului.

Aceasta l-a scos din sărite pe Voloc. Actorul s-a aprins, a ridicat vocea, învinuind instanţa şi procurorul că îl provoacă intenţionat ca să-l bage cu orice preţ la închisoare. Apoi a ieşit din sala de judecată, trântind uşa.

Prima condamnare Sergiu Voloc a primit-o cu 20 de ani în urmă, pe când avea doar 20 de ani. Artistul a fost găsit vinovat de Judecătoria Buiucani de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, fără scop de înstrăinare. Sergiu Voloc, pe atunci student, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pe un termen de 2 ani.

„A fost un dosar fabricat. Am fost torturat două zile în subsolul poliţiei de la Sculeanca, pentru că am fumat un joint. Iniţial mă judecaseră administrativ şi mi-au dat drumul acasă. Iar peste zece zile am fost chemat în judecată, precum că au găsit la mine 078 g de marijuana. O înscenare, mulţi studenţi au păţit asta în acea perioadă”, a spus actorul.

În 2013, actorul a fost pedepsit penal cu o amendă de 11.000 lei (570 euro) pentru că a refuzat testarea alcoolscopică şi examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate, la cererea poliţiştilor care l-au suspectat că era în stare de ebrietate. Atunci Sergiu a fost lipsit de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 3 ani.

„În 2012, de ziua “victoriei”, cei de la poliţia rutieră aveau un plan serios de a-mi incrimina că am fost beat. Eu i-am rugat să mă ducă la dispensar pentru verificări. Iar ei mă convingeau să fac expertiza la ei. Am refuzat pe motiv de neîncredere în poliţişti şi medicul poliţist. M-au trimis în judecată pe caz penal. Dar după un an judecătorul Braşoveanu m-a scos de sub învinuire penală la contravenţional.

Nu erau dovezi şi martori, nu s-a prezentat nimeni de la poliţie sau anchetă. Procuroarea Diana Ocrain a contestat, iar curtea de apel, cu doamna Liliana Catan, m-a condamnat penal cu privarea de permis pe 3 ani şi amendă de 11000 de lei”, a comentat ulterior artistul ce de a treia condamnare.