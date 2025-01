Monden Suma pe care o primește Gigi Becali pentru funcția de deputat: Ce să fac eu cu atâția bani?







Gigi Becali s-a întors pe scena politicii și a fost ales deputat pe listele partidului AUR, în decembrie 2024. De atunci, acesta a fost implicat în mai multe evenimente controversate. În cadrul emisiunii Culisele Fotbalului, omul de afaceri a precizat sumele pe care le încasează pentru funcția de deputat în Parlament, menționând că acestea depășesc câteva mii de euro.

Patronul lui FCSB a mers de trei sau patru ori la Parlament

Omul de afaceri a declarat că a mers la Parlament de trei sau patru ori în luna decembrie. De asemenea, din perioada în care a ocupat funcția de demnitar, acesta urmează să încaseze suma de 10.000 de lei, la care se adaugă venituri suplimentare care ajung la suma totală de 3.000 de euro pe lună.

„Le-am zis: Ce-mi dați, bă, atâția bani?. Bani mulți! Zeci de mii, nici nu știu. Zeci de mii de lei, mii de euro! Ce înseamnă asta? Ce să fac eu cu atâția bani? Nu vreau bani de la Parlament, așa că am angajat câțiva, ca să le dau banii lor. Prea mulți bani! În decembrie, m-am dus de vreo 3-4 ori la Parlament: Domne, trebuie să treci la casă să ridici niște bani`. Ce bani, mă?. Vreo 10.000 de lei! Cum 10.000 de lei? Iau și pensie vreo 2.000 de euro, mai am și pensie de urmaș de la tata… Iau vreo 3.000 de euro degeaba, pentru care nu am muncit. Și acum o să mai primesc și pensie de deputat”, a relatat patronul FCSB.

Gigi Becali: „Crin Antonescu e băiat bun”

Acesta a reușit, în decursul a câteva momente, să-l aprecieze pe Crin Antonescu, candidatul comun al partidelor PSD, PNL și UDMR la președinția României, pentru ca ulterior să critice sever fostul președinte al Partidului Național Liberal.

„Nu știu ce să zic de Crin Antonescu. E băiat bun, dar întreb și eu: dacă acum 10 ani, când erai mai tânăr, l-ai pus pe Iohannis pentru că nu erai capabil, vii acum după 10 ani, când ești mai bătrân și ai mai băut și 10 cisterne de bere, ca să fii președinte? Așa… el e băiat bun, e bun de pus pe rană”, a afirmat omul de afaceri, pentru ProSport, la „Culisele Fotbalului”.