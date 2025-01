Politica Cine l-a înlocuit pe Ilie Bolojan la șefia CJ Bihor. Președintele interimar, votat în unanimitate







Mircea Mălan a fost ales în unanimitate, fără a avea contracandidați din partea celorlalte partide. Votul s-a desfășurat după ce Ilie Bolojan, care a demisionat, a avut o intervenție online din București, în care le-a mulțumit colaboratorilor săi.

Mircea Mălan a fost numit vineri, 3 ianuarie 2025, în timpul unei şedinţe extraordinare, preşedinte interimar al Consiliului Judeţean Bihor, prin votul consilierilor judeţeni, preluând astfel funcţia de la Ilie Bolojan, care a devenit senator. În conducerea CJ Bihor, alături de Mircea Mălan, se află şi vicepreşedintele Horea Abrudan. În conducerea Consiliului, alături de Mircea Mălan, se află și vicepreședintele Horea Abrudan.

„La acest moment se cuvine, în primul rând, să mulţumesc colegilor cu care am colaborat, să mulţumesc consilierilor judeţeni pentru proiectele pe care le-am demarat şi, de asemenea, să vă asigur că din această poziţie de senator, aşa cum am făcut-o şi în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, voi face tot ceea ce depinde de mine pentru a susţine proiectele judeţului Bihor, iar la nivel naţional, voi reprezenta cu demnitate interesele ţării noastre. Doresc mult succes în anii următori conducerii care va fi aleasă, pentru că are o experienţă dovedită în aceşti ani şi sunt convins că proiectele care sunt în curs vor fi finalizate, iar cele care urmează să fie dezvoltate în anii următori vor continua acest parcurs bun al judeţului nostru”, a declarat Ilie Bolojan prin intermediul online-ului.

Mircea Mălan. Sursa foto: Facebook

Cine este noul sef al CJ Bihor

Mircea Mălan, avocat de profesie, a deținut funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor din 2020 până în prezent. Noul președinte al CJ Bihor a evidențiat importanța continuării proiectelor majore de infrastructură din județ, cum ar fi inelul metropolitan, centura Biharia și drumul de legătură între Paleu și Biharia.

De asemenea, a subliniat necesitatea conectării județului Bihor cu județele Cluj și Alba, precum și importanța valorificării investițiilor efectuate la Aeroportul din Oradea, atât prin introducerea de noi curse de pasageri, cât și prin dezvoltarea transportului aerian de mărfuri la terminalul cargo.

În ceea ce privește economia, Mircea Mălan a evidențiat continuarea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă, având ca obiectiv crearea de locuri de muncă în apropierea locuințelor bihorenilor. De asemenea, el a subliniat importanța promovării resurselor naturale și turistice, inclusiv a apelor geotermale, peșterilor și campingurilor. Mălan a reafirmat angajamentul față de curățenie și față de proiectele care contribuie la bunăstarea comunității, precum „Bihorul colindă”, „Lumină din Lumină”, „Luna curăţeniei”, „Bihorul plantează” și „Bihorul prin ochii copiilor noștri”.