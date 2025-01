O navă spion rusească a fost depistată în apele Regatului Unit. Mesaj pentru Putin: Vă vedem și știm ce faceți

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat miercuri în parlament că Royal Navy a urmărit o „navă spion rusească” care a trecut prin apele Regatului Unit, avertizându-l pe președintele rus Vladimir Putin: „Știm ce faci”.

John Healey, ministrul britanic al Apărării, a declarat că a urmărit o navă rusească, care a trecut pe teritoriul Marii Britanii. Nava Yantar (Amber) a fost „utilizată pentru colectarea de informații și cartografierea infrastructurii subacvatice critice a Regatului Unit”.

„Am vrut, de asemenea, ca președintele Putin să audă acest mesaj: „Vă vedem, știm ce faceți și nu ne vom feri să luăm măsuri ferme pentru a proteja această țară”, a declarat acesta în parlament.

Nava a intrat luni în apele britanice la aproximativ 45 de mile (72 de kilometri) de coasta țării, iar Royal Navy a trimis două nave pentru a o monitoriza, a declarat Healy.

„A fost detectată zăbovind deasupra infrastructurii submarine critice a Regatului Unit”, a declarat ministrul Apărării, adăugând că nava se află acum în Marea Nordului, „după ce a trecut prin apele britanice”.

"We see you, we know what you're doing and we will not shy away from robust action to protect this country".

Un oficial francez a declarat pentru AFP că resursele militare franceze au fost, de asemenea, mobilizate pentru a monitoriza Yantar, dar nava „nu are intenții ostile dovedite”.

„Se întâmplă în mod regulat ca o navă rusă să treacă pe aici și întotdeauna este instituită o supraveghere strictă”, a adăugat oficialul.

John Healy a declarat că a fost a doua oară când Yantar a fost detectat recent în apele britanice, după ce a fost reperat și în noiembrie. Navele de război britanice au urmărit nave ale marinei ruse în mai multe rânduri în ultimele luni.

La începutul acestei luni, Marina Regală a dezvăluit că, la sfârșitul lunii decembrie, fregata HMS Somerset a urmărit un grup naval rus în timp ce naviga din Marea Nordului către Canalul Mânecii, deși grupul a rămas în apele internaționale.

Thank you to the crew of @HMSSomerset for sacrificing their holiday to keep the UK safe and secure.🎄👏

The frigate was activated on Christmas Day to monitor a Russian task group from the North Sea through the Channel.

🔗 https://t.co/rFtR4sUq9v pic.twitter.com/VsWQCzZgop

