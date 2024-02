Interviu integral. Vladimir Putin, despre amenințările nucleare și invadarea statelor baltice

Vladimir Putin a fost intervievat fostul jurnalist de la Fox News, Tucker Carlson timp de două ore. Liderul de la Kremlin a adus în discuție mai multe subiecte de actualitate, printre care, evident războiul din Ucraina, intervenția Americii în conflict, dar și scenariul în care Federația Rusă s-ar angaja într-un război cu statele baltice sau cu Polonia.

Interviul a fost filmat pe 6 februarie 2024, în jurul orei 19:00 și difuzat ulterior trei zile mai târziu în jurul orei 01, ora României.

Vladimir Putin, intervievat de jurnalistul Tucker Carlson

Tucker: Următorul este un interviu cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Filmat pe 6 februarie 2024, în jurul orei 19.00, în clădirea din spatele nostru, care este, desigur, Kremlinul. Interviul, după cum veți vedea dacă îl urmăriți, se referă în primul rând la războiul în desfășurare, războiul din Ucraina, cum a început, ce se întâmplă și, cel mai urgent, cum s-ar putea termina.

O notă înainte de a viziona. La începutul interviului, am pus cea mai evidentă întrebare, și anume: de ce ați făcut asta? Ați simțit o amenințare, o amenințare fizică iminentă, și aceasta este justificarea dumneavoastră. Iar răspunsul pe care l-am primit ne-a șocat. Putin a continuat foarte mult timp, probabil o jumătate de oră, despre istoria Rusiei, mergând până în secolul al VIII-lea.

Și, sincer, am crezut că este o tehnică de obstrucționism și am considerat-o enervantă și l-am întrerupt de mai multe ori, iar el a răspuns. A fost deranjat de întrerupere. Dar am concluzionat în cele din urmă, dacă mai contează, că nu a fost o tehnică de obstrucționism. Nu a existat o limită de timp pentru interviu. L-am încheiat după mai bine de două ore. În schimb, ceea ce urmează să vedeți ni s-a părut sincer, fie că sunteți de acord sau nu cu el. Vladimir Putin consideră că Rusia are o pretenție istorică asupra unor părți din vestul Ucrainei. Așa că opinia noastră ar fi să privim în această lumină ca pe o exprimare sinceră a ceea ce crede el. Și cu asta, iată-l. Domnule președinte, vă mulțumesc.

La 22 februarie 2022, v-ați adresat țării dvs. într-un discurs la nivel național, când a început conflictul din Ucraina, și ați spus că acționați pentru că ați ajuns la concluzia că Statele Unite, prin NATO, ar putea iniția un, citez, atac surpriză asupra țării noastre și, pentru urechile americanilor, sună paranoic. Spuneți-ne de ce credeți că Statele Unite ar putea ataca Rusia din senin. Cum ați ajuns la această concluzie?

„Amenințările nucleare sunt false”

Vladimir Putin: Nu este vorba de faptul că America, Statele Unite urmau să lanseze un atac surpriză asupra Rusiei. Eu nu am spus asta. Avem un talk-show sau o conversație serioasă?

Tucker: Mulțumesc. Este o discuție serioasă formidabilă.

Vladimir Putin: Pentru că educația dumneavoastră de bază este în istorie, din câte am înțeles.

Tucker: Da.

Vladimir Putin: Așa că, dacă nu vă supărați, voi lua doar 30 de secunde sau un minut pentru a vă oferi o scurtă referință la istorie pentru a vă oferi un mic context istoric.

Tucker: Vă rog.

Vladimir Putin: Să ne uităm de unde a pornit relația noastră cu Ucraina. De unde a pornit Ucraina? Statul rus a început să se adune ca o statalitate centralizată. Și se consideră că este anul înființării statului rus în 862. Dar când orășenii din Novgorod au invitat un prinț virangian Rurik din Scandinavia să domnească. În 1862, Rusia a sărbătorit cea de-a 1000-a aniversare a statalității sale.

Iar în Novgorod există un memorial dedicat aniversării a 1000 de ani de existență a țării. În 882, succesorul lui Rurik, prințul Oleg, care juca de fapt rolul de regent la tânărul fiu al lui Rurik. Pentru că Rurik murise până atunci, a venit la Kiev. El a înlăturat doi frați care se pare că fuseseră cândva membri ai echipei lui Rurik. Astfel, Rusia a început să se dezvolte cu două centre de putere: Kiev și Novgorod.

Vladimir Putin, o scurtă retrospectivă istorică a Federației Ruse

Următoarea dată foarte importantă în istoria Rusiei a fost 988. Aceasta a fost botezul Rusiei, când prințul Vladimir, strănepotul lui Rurik, a botezat Rusia și a adoptat Ortodoxia, sau creștinismul oriental. Din acest moment, statul rus centralizat a început să se consolideze. De ce? Din cauza teritoriului unic. Legăturile economice integrate. Una și aceeași limbă. Și după botezul Rusiei, aceeași credință și guvernare a prințului, statul rus centralizat a început să prindă contur. În Evul Mediu, prințul Iaroslav cel Înțelept a introdus ordinea de succesiune la un tron.

Dar după ce a murit, lucrurile s-au complicat din diverse motive. Tronul nu a fost transmis direct de la tată la fiul cel mare, ci de la prințul care a decedat la fratele său. Apoi la fiii săi în linii diferite. Toate acestea au dus la fragmentarea și la sfârșitul Rusiei ca stat unic.

Nu era nimic special în acest sens. Același lucru se întâmpla atunci în Europa. Dar statul rus fragmentat a devenit o pradă ușoară pentru imperiul creat anterior de Genghis Khan. Succesorii săi, și anume Batu Khan, au jefuit și ruinat aproape toate orașele. Partea sudică, inclusiv Kievul, de altfel, și alte câteva orașe, și-a pierdut pur și simplu independența. În timp ce orașele din nord și-au păstrat o parte din suveranitate.

Kievul a început să graviteze treptat spre un alt magnet

Au fost nevoiți să plătească tribut hoardei, dar au reușit să își păstreze o parte din suveranitate. Apoi a început să se contureze un stat rus unificat, cu centrul la Moscova. Partea sudică a teritoriilor rusești, inclusiv Kievul, a început să graviteze treptat spre un alt magnet, centrul care apărea în Europa. Acesta era Marele Ducat al Lituaniei, și a fost numit chiar Ducatul rus lituanian, deoarece rușii reprezentau o parte semnificativă a acestei populații. Aceștia vorbeau vechea limbă rusă și erau ortodocși. Dar apoi a avut loc o unificare, unirea Marelui Ducat al Lituaniei cu Regatul Poloniei. Câțiva ani mai târziu.

A fost semnată o altă uniune, dar de data aceasta deja în sfera religioasă, unii dintre preoții ortodocși au devenit subordonați Papei. Astfel, aceste pământuri au devenit parte a statului polono-lituanian. Timp de decenii, polonezii s-au ocupat de colonizarea acestei părți a populației. Au introdus acolo o limbă, au încercat să înrădăcineze ideea că această populație nu era chiar rusă, că, pentru că trăiau la margine, erau ucraineni. Inițial, cuvântul „ucrainean” însemna că persoana respectivă locuia la periferia statului, de-a lungul marginilor, sau că era angajată într-un serviciu de patrulare la frontieră. Nu însemna un anumit grup etnic.

Astfel, polonezii încercau, pe toate căile posibile, să colonizeze această parte a teritoriilor rusești și, de fapt, o tratau destul de aspru, ca să nu spun crud, ceea ce a dus la faptul că această parte a teritoriilor rusești a început să lupte pentru drepturile lor. Ei au scris scrisori la Varșovia cerând ca drepturile lor să fie respectate și să fie comisionați oameni aici, inclusiv la Kiev.

Tucker: Îmi cer scuze. Ați putea să ne spuneți în ce perioadă, nu mai știu unde în istorie, ne aflăm în perioada de opresiune poloneză asupra Ucrainei.

„Voi da datele ca să nu existe confuzii”

Vladimir Putin: A fost în secolul al XIII-lea. Acum, vă voi spune ce s-a întâmplat mai târziu. Și voi da datele, ca să nu existe confuzii. Și în 1654, chiar puțin mai devreme în acest an. Oamenii care dețineau controlul autorității asupra acelei părți a pământului rusesc, s-au adresat războiului astfel, repet, cerând să le trimită conducătorilor de origine rusă și de credință ortodoxă. Dar Varșovia nu le-a răspuns și, de fapt, le-a respins cererile, s-au adresat Moscovei, astfel încât Moscova i-a luat. Ca să nu credeți că eu inventez lucruri. Vă voi da aceste documente.