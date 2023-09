Vladimir Putin predă elevilor istoria URSS: Crimeea este teritoriu rusesc, suntem invincibili

Pentru a „glorifica” parcursul istoric al Rusiei de astăzi, Vladimir Putin făcut o comparație între URSS-ul condus de Stalin și actuala Federație Rusă, rezultată în urmă prăbușiiri Uniunii Sovietice din 1991.

A fost momentul la care sistemul relațiilor internaționale a trecut de la bipolarism la un sistem unipolar. Altfel spus, hegemonia mondială i-a fost atribuită celui mai puternic stat din lume, Statele Unite ale Americii.

„Rusia este invincibilă astăzi cum a fost în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial ( 1939-1945). Am înţeles de ce am câştigat în timpul Marelui Război Patriotic: înfrângerea unui popor cu o astfel de stare de spirit este imposibilă. Am fost absolut invincibili şi suntem la fel şi astăzi”, le-a spus Vladimir Putin adolescenților, cu ocazia deschiderii noului an școlar.