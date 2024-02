Tucker Carlson, vedeta televiziunii americane și interviul cu Vladimir Putin

Tucker Carlson (n. 1969, San Francisco, California) este cel mai popular prezentator de talk-show din televiziunea americană. Carlson s-a făcut remarcat pentru pozițiile sale ferme în legătură cu o serie de probleme politice și sociale.

Viața și educația lui Tucker Carlson

Tucker Carlson a fost cel mai mare dintre cei doi copii ai lui Richard Warner Carlson, un director de presă, și Lisa McNear Lombardi Carlson, o artistă. Când Tucker avea șase ani, mama sa a părăsit familia; în cele din urmă s-a stabilit în Franța, unde a murit în 2011. Tucker și fratele său, Buckley, nu au mai văzut-o niciodată. După ce părinții lor au divorțat, băieții s-au mutat împreună cu tatăl lor în La Jolla, California, unde au urmat școala primară.

Când Tucker avea 10 ani, tatăl său s-a căsătorit cu Patricia Swanson, a cărei familie deținuse compania alimentară Swanson. Tucker și Buckley și-au urmat studiile la St. George’s School, o școală privată din Rhode Island.

Acolo, Tucker și-a întâlnit viitoarea soție, Susan Andrews, o colegă de clasă și fiica directorului școlii. Tucker a aplicat pentru admiterea la mai multe universități de prestigiu, dar a fost refuzat. Cu ajutorul viitorului său socru, el a fost acceptat în cele din urmă la Trinity College din Hartford, Connecticut.

Carieră în jurnalism și televiziune, după ce a fost respins de CIA

După ce a absolvit Trinity College în 1991, Carlson a încercat să se alăture Agenției Centrale de Informații (CIA), dar a fost respins. La sfatul tatălui său, el însuși fost reporter de ziar și televiziune, Carlson s-a orientat spre jurnalism, acceptând un post pentru revista conservatoare Policy Review și, mai târziu, scriind articole de opinie pentru Arkansas Democrat-Gazette din Little Rock, Arkansas.

În 1995 s-a alăturat echipei de la The Weekly Standard, o revistă de opinie conservatoare. Ulterior, a scris numeroase rubrici, articole de opinie, profiluri și alte articole pentru mai multe reviste, printre care Esquire, The New Republic, Forbes, Slate, New York Magazine, The Atlantic și The Wall Street Journal.

Articolul său din 2003 din Esquire, „The League of Extraordinary Gentlemen”, care relata o călătorie în Liberia pe care a făcut-o împreună cu Al Sharpton și alți activiști și intelectuali, a fost nominalizat pentru un premiu National Magazine Award.

Carlson a apărut pentru prima dată la televizor în 1995

Atunci a fost intervievat de prezentatorul Dan Rather de la CBS (în cadrul emisiunii 48 Hours) despre controversatul proces al lui O.J. Simpson. Ulterior, el a apărut în mod regulat pe postul de comentator conservator în diverse emisiuni de știri și dezbateri politice. În 2000 a devenit coprezentatorul unei noi emisiuni de dezbateri de la CNN, The Spin Room, care a fost anulată din cauza audiențelor scăzute.

În 2001 a fost invitat să țină emisiunea Crossfire – o altă emisiune de dezbateri de la CNN, care a avut premiera în 1982 – împreună cu Paul Begala, analist și comentator politic democrat. Într-un interviu Crossfire cu Carlson și Begala în octombrie 2004, Jon Stewart, pe atunci gazda emisiunii satirice politice The Daily Show, a declarat că ambele gazde sunt „hackeri politici” care „fac rău Americii” prin faptul că se angajează în teatru politic partizan mai degrabă decât în dezbateri semnificative.

Trei luni mai târziu, Crossfire a fost anulat de către președintele CNN, care a declarat într-un interviu că este de acord cu evaluarea lui Stewart asupra emisiunii.

Carlson s-a mutat apoi la MSNBC, unde următoarea sa emisiune a fost difuzată până în 2008

În 2010, împreună cu Neil Patel, un consilier politic republican care fusese coleg de cameră cu Carlson la Trinity College, a fondat The Daily Caller, un site conservator de știri și comentarii. Încercând să își sporească numărul de telespectatori, site-ul a căzut curând în extremism și senzaționalism, publicând atacuri nefondate și adesea vulgare la adresa liderilor democrați, critici false la adresa cauzelor liberale și teorii ale conspirației populare. Site-ul a devenit, de asemenea, cunoscut pentru promovarea stereotipurilor rasiste și sexiste. În 2020, Carlson și-a vândut participația la The Daily Caller lui Patel.

În 2009, înainte de lansarea The Daily Caller, Carlson a fost angajat de Fox News Channel. Aparițiile sale frecvente i-au sporit importanța în rândul experților conservatori și, în cele din urmă, a determinat rețeaua să îi ofere propria emisiune, care a fost lansată în 2016 sub numele de Tucker Carlson Tonight. Având un succes rapid în ceea ce privește audiența, emisiunea a devenit în cele din urmă unul dintre cele mai populare programe de știri din istoria televiziunii prin cablu.

Formatul emisiunii Tucker Carlson Tonight presupunea interviuri individuale cu invitații, în care Carlson discuta evenimentele curente, pe care mulți critici, inclusiv unii conservatori, o considerau radicală și extremă. O temă majoră a multor episoade ale emisiunii a fost afirmația lui Carlson potrivit căreia eforturile de a proteja drepturile civile ale americanilor care nu sunt de culoare albă, de a aborda inegalitățile bazate pe rasă sau chiar de a recunoaște existența continuă a rasismului în Statele Unite făceau parte dintr-o schemă liberală mai amplă de a da vina pe albi pentru problemele minorităților rasiale și de a le oferi minorităților rasiale avantaje nedrepte față de albi.

Carlson a negat frecvent realitatea sau actele de violență împotriva persoanelor de culoare

Carlson a negat inclusiv incidentele de brutalitate a poliției, și a condamnat protestele care au urmat, în special cele conduse de mișcarea Black Lives Matter. La un moment dat, Carlson și-a avertizat telespectatorii (albi) că protestele „nu au fost despre viețile negrilor, și țineți minte asta când vor veni după voi”.

În ceea ce privește imigrația, Carlson a repetat scenariul republican conform căruia imigranții din America Latină îi privează pe cetățenii americani de locuri de muncă, împovărează sistemul de asistență socială al țării și crește rata criminalității, dar a adăugat teoria conspirației conform căreia elitele liberale încearcă să „înlocuiască” americanii albi cu imigranți.

În opinia criticilor săi, sprijinul exprimat de Carlson pentru principiile de bază ale „naționalismului alb” a fost un indiciu al atitudinilor sale rasiste. Această evaluare a fost aparent confirmată în 2019, când mai multe înregistrări cu Carlson proferând insulte rasiste (precum și sexiste și homofobe) în cadrul unui program de radio din Tampa, între 2006 și 2011, au fost făcute publice de o organizație de supraveghere a mass-media.

Tucker Carlson Tonight a avut premiera la scurt timp după alegerea lui Trump la președinția SUA, în noiembrie 2016

Carlson a sprijinit multe dintre primele poziții și politici ale lui Trump, deși nu toate, cum ar fi interdicția sa de a imigra din majoritatea țărilor majoritar musulmane, planul său de a construi un zid de-a lungul graniței dintre Statele Unite și Mexic și negarea realității schimbărilor climatice. Carlson a împărtășit, de asemenea, aparenta admirație a lui Trump față de liderii autoritari din alte țări, în special față de președintele Vladimir Putin din Rusia și de premierul Viktor Orbán din Ungaria.

În acest sens, Carlson i-a luat apărarea lui Trump împotriva acuzațiilor potrivit cărora campania sa din 2016 ar fi cooperat cu eforturile Rusiei de a interveni în alegeri în numele lui Trump și că Trump ar fi obstrucționat ancheta Departamentului de Justiție al SUA privind implicarea campaniei sale în Rusia.

Ulterior, Carlson l-a criticat pe Trump pentru încercarea acestuia din urmă de a-l constrânge pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să anunțe o investigație a rivalului politic al lui Trump, Joe Biden, și a fiului lui Biden, Hunter, pentru presupuse nereguli în legătură cu o companie energetică ucraineană – deși a insistat că Trump nu a comis o infracțiune care poate fi pusă sub acuzare.

La începutul anului 2020, la începutul pandemiei mortale de SARS-CoV-2 în Statele Unite , Carlson a declarat telespectatorilor săi că virusul reprezenta un pericol semnificativ pentru sănătatea publică și, se pare, a reușit să-l convingă pe Trump să ia virusul în serios.

La scurt timp după aceea, însă, Tucker Carlson a început să critice măsurile de siguranță publică

A criticat măsurile întreprinse pentru a limita răspândirea virusului – inclusiv închiderea întreprinderilor, ordinele de a sta acasă și mandatele de purtare a măștilor – și, ulterior, a pus sub semnul întrebării necesitatea și siguranța vaccinurilor dezvoltate rapid de companiile farmaceutice americane și europene.

În acest fel, el și-a încurajat telespectatorii să nu aibă încredere în experții științifici și în agențiile de sănătate publică care conduceau atunci răspunsul țării la pandemie, afirmând la un moment dat, în mod fals, că Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase al SUA, a creat virusul și este responsabil pentru răspândirea acestuia în Statele Unite. Trump a adoptat în cele din urmă o viziune similară asupra răspunsului țării la pandemie.

În urma înfrângerii sale în alegerile prezidențiale din 2020, Trump și mulți membri republicani ai Congresului, precum și alți deținători de funcții republicane din întreaga țară, au protestat că alegerile au fost „furate” de democrați prin fraudă electorală masivă. Carlson a aprobat acuzațiile lor, deși nu întotdeauna în aceiași termeni sau în aceleași detalii. Ca răspuns la luarea cu asalt a Capitoliului Statelor Unite de către o mulțime de susținători ai lui Trump la 6 ianuarie 2021 – un atac care urmărea să împiedice Congresul să certifice victoria lui Biden – Carlson a avansat o altă teorie a conspirației nefondată, de data aceasta susținând că atacul nu a fost o insurecție autentică, ci doar o operațiune ascunsă a FBI-ului.

Interviul cu Vladimir Putin

Fostul prezentator Fox News Tucker Carlson i-a luat un interviu președintelui rus Vladimir Putin la Moscova, după cum anunță Kremlinul. Într-o înregistrare video postată pe X, Carlson a declarat că a vrut să facă interviul deoarece „americanii au dreptul să știe tot ce pot despre un război în care sunt implicați”.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că acesta a fost înregistrat marți. Este primul interviu individual al lui Putin cu un jurnalist occidental de la declanșarea războiului de amploare din Ucraina.

Ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat: „Singurul interviu care este sigur în această situație este interogatoriul de la Haga”.

Comentariul ei se referea la un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI), care îl acuză pe Vladimir Putin de crime de război și de deportarea ilegală a copiilor din Ucraina în Rusia.

Vizita lui Carlson la Moscova a fost intens promovată în presa rusă

Tucker Carlson a adăugat că și-a plătit singur călătoria în Rusia și a vrut să facă interviul pentru că „majoritatea americanilor nu sunt informați” cu privire la conflictul care „remodelează lumea” – dând vina pe mass-media:

„Există riscuri în a face un astfel de interviu, evident, așa că ne-am gândit la asta timp de multe luni”, a declarat Carlson în videoclipul său de anunț.

De când a început războiul din Ucraina, a spus el, jurnaliștii occidentali l-au intervievat de multe ori pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski – pe care l-a numit anterior „dictator”.

Dar acestea au fost „ședințe de încurajare lingușitoare” menite să amplifice cererea lui Zelensky de a implica tot mai mult SUA în război, a insistat Carlson:

„Acesta nu este jurnalism – este propagandă guvernamentală”, a spus acesta.

„Niciun jurnalist occidental nu s-a deranjat să-l intervieveze” pe Vladimir Putin”

Steve Rosenberg, editorul BBC pentru Rusia, a SPUS că BBC „a depus mai multe cereri la Kremlin în ultimele 18 luni, dar toate au fost refuzate”.

Șeful biroului de la Moscova al FT, Max Seddon, a declarat că nu este normal să te plângi că nu sunt suficienți jurnaliști americani care să relateze despre partea rusă a invaziei, în condițiile în care doi jurnaliști americani sunt „în închisoare pentru că au făcut exact acest lucru”. Evan Gershkovich de la Wall Street Journal și Alsu Kurmasheva de la Radio Free Europe sunt amândoi în arest preventiv de anul trecut.

Jurnalista rusă Evghenia Albats a subliniat că ea și sute de colegi de-ai săi au fost nevoiți să plece în exil pentru a continua să relateze despre război, în timp ce Carlson „filma din apartamentul de lux din Moscova”.

Jurnaliștii ruși sunt supuși unor restricții extreme în ceea ce privește raportarea războiului. Mass-media locală are interdicție de a numi acest lucru „război”: trebuie să fie numit „operațiune militară specială”.

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a devastat țara

Tucker Carlson a fost un apărător declarat al lui Putin încă de la începutul războiului. Chiar înainte de invazia Rusiei, el a afirmat că „a-l urî pe Putin a devenit scopul central al politicii externe a Americii”, dar și-a îndemnat telespectatorii să se întrebe de ce:

„M-a făcut vreodată Putin rasist? M-a amenințat că mă va concedia pentru că nu sunt de acord cu el? Acestea sunt întrebări corecte, iar răspunsul la toate este: Nu. Vladimir Putin nu a făcut nimic din toate astea”, a spus Carlson în timp ce trupele rusești au început să se adune în masă la granița Ucrainei.

După ce Rusia a invadat țara, și-a schimbat ușor tonul în timpul unei alte emisiuni, spunând:

„Vladimir Putin a început acest război… El este de vină pentru ceea ce vedem în această seară în Ucraina”, spunea omul de televiziune.

Interviul va fi încărcat direct și nemodificat pe contul său X. Elon Musk, care deține platforma, a „promis că nu va impune restricții sau bloca interviul”.