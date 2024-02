tuckercarlson.comInterviu Putin cu Tucker Carlson. Într-un interviu recent difuzat joi, Vladimir Putin, președintele Rusiei, și-a exprimat poziția, afirmând determinarea Rusiei de a-și apăra interesele „până la capăt”. Totuși, el a subliniat că Rusia nu are ambiții de a extinde conflictul din Ucraina către alte națiuni, inclusiv Polonia și Letonia. Acesta a marcat primul său dialog cu un reporter american de la începutul conflictului ucrainean, acum aproape doi ani. În timpul interviului, Putin a sugerat că liderii occidentali au recunoscut inutilitatea încercării de a înfrânge strategic Rusia și se gândesc la următorii pași. „Suntem deschiși acestui dialog,” a declarat el.

Când a fost întrebat despre posibilitatea de a ataca Polonia, un aliat NATO, Putin a răspuns că o astfel de acțiune ar avea loc doar dacă Polonia ar iniția agresiune împotriva Rusiei. „Nu avem interes în Polonia, Letonia sau orice altă regiune. De ce am declanșa astfel de acțiuni? Pur și simplu nu avem niciun interes,” a afirmat el. O probă a dublului discurs promovat de Kremlin.

Aceste remarci au fost parte a unui interviu amplu, de peste două ore, cu Tucker Carlson. Interviu realizat la Moscova și disponibil pe tuckercarlson.com. Putin a făcut comentariile în rusă, care au fost ulterior dublate în engleză. O parte semnificativă a interviului a fost dedicată de Putin situației de acum doi ani. Liderul rus s-a plâns că Ucraina era aproape să ajungă la un acord pentru a înceta ostilitățile în timpul negocierilor de la Istanbul în aprilie 2022. Dar a renunțat după ce forțele ruse s-au retras de lângă Kiev. „Acum, să se gândească cum să remedieze situația,” a remarcat el. „Nu ne opunem. Ar fi aproape comic, dacă nu ar fi atât de tragic. Mobilizarea continuă în Ucraina, isteria și problemele interne vor duce inevitabil la un acord.”

Interviu Putin. Războiul din Ucraina se poate încheia în câteva săptămâni

El a speculat că acțiunea militară a Rusiei în Ucraina ar putea fi încheiată în câteva săptămâni — dacă doar sprijinul Occidentului pentru Kiev ar înceta. Când a fost întrebat despre perspectivele păcii în Ucraina, Putin a subliniat: „Pentru a opri cu adevărat conflictul, trebuie să înceteze furnizarea de arme,” referindu-se la asistența Occidentală pentru Kiev. El a afirmat, „Conflictul s-ar încheia în câteva săptămâni. Atât și nimic mai mult.”

Discutând despre obiectivele din spatele a ceea ce el numește „operațiunea militară specială” în Ucraina, Putin a recunoscut că aceste obiective rămân neîndeplinite, citând „denazificarea” ca un scop cheie. Pentru prima dată, Putin a elaborat asupra acestui obiectiv, declarând, „Asta presupune interzicerea tuturor formelor de grupări neo-naziste. Este esențial să eliminăm acele persoane care susțin și promovează această ideologie și încearcă să o păstreze.”

Putin a remarcat și provocările interne cu care se confruntă SUA, întrebându-se dacă nu ar fi mai prudent să se angajeze în negocieri cu Rusia. „Luând în considerare situația actuală în evoluție și recunoscând că Rusia își va apăra interesele până la capăt, nu ar fi mai înțelept să se încheie un acord cu Rusia?” a întrebat el. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu a putut spune când a comunicat cu omologul său american, Joe Biden. Dar a reflectat pozitiv asupra „relației personale” cu predecesorul Donald Trump.

Cine a aruncat în aer Nord Stream

În răspuns la o întrebare despre Elon Musk, proprietarul X, Putin a comentat zvonuri despre Musk implantând un cip în creierul uman. A declarat: „Cred că Elon Musk este de neoprit. Va proceda după cum consideră el de cuviință.”

Carlson a adus, de asemenea, în discuție subiectul exploziilor conductei de gaz Nord Stream din Marea Baltică din septembrie 2022. Ceea ce a dus la un schimb de replici. „Cine a fost responsabil pentru explozia Nord Stream?” a întrebat Carlson. Putin a răspuns: „Cu siguranță tu.” La care comentatorul a replicat în glumă, „Eram ocupat în acea zi. Nu eu am aruncat în aer Nord Stream.” Putin a contraatacat în glumă spunând că, deși Carlson ar putea avea un alibi pentru ziua exploziei, CIA nu are. Fără a oferi dovezi pentru afirmațiile sale — pe care Washington le-a respins în mod constant — Putin a argumentat că doar SUA aveau mijloacele și motivul pentru a sabota conducta.

În plus, Putin și-a exprimat optimismul cu privire la potențialul de a ajunge la un acord privind eliberarea lui Evan Gershkovich. Un jurnalist american de la The Wall Street Journal, reținut în Rusia sub acuzații de spionaj de aproape un an.