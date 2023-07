Vlad Filat, fostul premier al Republicii Moldova revine în politică. Fuzionează cu un partid unde e afiliat și Traian Băsescu

Reacţia lui Vlad Filat

„Vreau să vă mulțumesc pentru încredere, vreau să vă mulțumesc pentru acest vot care pe de o parte mă onorează, dar pe de altă parte mă responsabilizează. PLDM are o istorie bogată care numără peste 15 ani și putem afirma cu certitudine că în acești 15 ani noi nu am deviat de la obiectivele pe care le-am stabilit din start. Am fost trădați, dar noi nu am trădat. Am fost supuși unor presiuni fără precedent, dar nu am cedat. Spiritul adevărat al PLDM este despre verticalitate și demnitate”, a declarat Vlad Filat.

Fostul premier a anunţat cu două săptămâni în urmă că intenţionează să revină în politică şi că a depus cerere la Curtea Supremă de Justiţie privind revizuirea dosarului în care a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă.

De ce este învinuit fostul premier

Judecătoria Chişinău are pe rol un dosar penal în care fostul premier este inculpat. Vlad Filat este învinuit că în anul 2013 a spălat bani în proporții deosebit de mari, utilizând un intermediar cu care se afla în relații de afinitate, pentru realizarea transferurilor. Astfel, la 1 iulie 2013, învinuitul ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru un partid politic la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA.

Pentru serviciile contractate, învinuitul ar fi achitat către compania nerezidentă, suma totală de 12.847.902 lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar, în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii.

Conform probatoriului, s-a stabilit că mijloacele bănești menționate au fost primite de către învinuit ca urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență și de corupere pasivă.

Pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la cinci la zece ani.

Fostul premier pledează nevinovat şi acuză procurorii anticorupţie că i-au fabricat dosarul.

Ce reprezintă PUN

Înţelegerea privind fuzionarea PLDM cu PUN a fost făcută încă din luna mai. Atunci, preşedinte al formaţiunii a fost ales Alexandru Cimbriciuc, fost deputat PLDM.

Partidul Unității Naționale a fost constituit în baza Partidului „Dreapta”, formațiune înființată la 14 februarie 2016. La Congresul din iunie 2017 partidul și-a schimbat denumirea în Partidul Unității Naționale. Formațiunea fost condusă de Octavian Țîcu, care în decembrie 2021 a anunțat că își depune demisia, după ce fondatorii PUN – Ana Guțu și Anatol Șalaru ar fi cerut acest lucru în absența sa. Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, este preşedinte de onoare al PUN.

După congresul din 28 mai 2023, Ana Guțu a declarat că a dat unicul vot categoric împotrivă fuzionării PUN cu PLDM. În context, și-a depus demisia din funcția de prim-vicepreședinte al Partidul Unității Naționale.