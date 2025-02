Actualitate Neurochirurgul Vlad Ciurea: Somnul este cel mai bun medicament. Orele ideale pentru odihnă







Vlad Ciurea a discutat despre rolul esențial al somnului și rolul său asupra sănătății celulelor nervoase. Neurochirurgul a explicat, de asemenea, care este numărul optim de ore de somn necesare pentru a menține creierul sănătos.

Vlad Ciurea, despre orele ideale pentru un somn sănătos

Neurochirurgul Vlad Ciurea a discutat despre rolul esențial al somnului odihnitor pentru sănătatea creierului. Potrivit medicului, intervalul de timp cel mai benefic pentru refacerea creierului este între 22:00 și 24:00. De asemenea, el a subliniat că 8 ore de somn sunt suficiente pentru a menține creierul sănătos și a ne proteja de bolile neurodegenerative.

„Între 22:00 și 24:00 este cel mai bun somn, care a fost și dovedit. În timpul somnului, celula nervoasă, care este o celulă nobilă, sunt niște scutieri în jur, și acești scutieri sunt reali, se numesc microglie, te odihnești, faci nani, și ei vin în jurul tău.

În jurul tău se acumulează tot felul de elemente care sunt un fel de gunoaie, și atunci te blochează, iar din această situație apar acele boli pe care le spunem neurodegenerative. Alzheimerul apare pe lipsa de legătură între celulele nervoase”, a explicat neurochirurgul Vlad Ciurea.

Neurochirurgul: Somnul, cel mai bun medicament

Reputatul medic Vlad Ciurea a mai precizat: „Somnul este cel mai bun medicament împotriva Alzheimerului, e școala rusă de pe timpul lui Pavlov, normal celula nervoasă nu poate să lucreze 24 de ore din 24. Au venit nemții cu niște chestii foarte simple: 8 +8 + 8: deci 8 ore de lucru, 8 ore de odihnă”.

Mai mult, neurochirurgul a ținut să precizeze că aici se referă la adulți spunând că natura este ancestral implentată în creierul nostru.

„Mă refer la adult. De ce se culcă găinile, de ce se trezesc cocoșii? Natura este ancestral implentată în creierașul nostru. 8 ore de lucru, 8 ore de administrație și 8 ore de odihnă”, a declarat medicul.

Vlad Ciurea: Somnul de la prânz este foarte important

Neurochirurgul Vlad Ciurea a subliniat, de asemenea, despre importanța orei la care ne trezim pentru sănătatea creierului. Potrivit medicului, este esențial să ne ridicăm cât mai devreme dimineața.

„Somnul de la prânz este foarte important. M-am trezit la ora 5:10, fără să imi sune ceasul deșteptător, mi-am făcut igiena, am făcut gimnastică, am mâncat liniștit, fără grabă. Mi-am făcut geanta și pe la orele 6:30 am plecat de acasă. La 7 fără un sfert eram deja pe secție.”, a mai declarat medicul neurochirurg, potrivit csid.ro.