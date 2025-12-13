Vizita lui Messi în India a generat o revoltă în stadion. A fost necesară evacuarea fotbalistului

Autoritățile indiene au lansat o anchetă după revoltele de pe stadionul din Kolkata care au dus la evacuarea fotbalistului argentinian Lionel Messi, eveniment ce a generat critici și controverse legate de organizarea meciului, potrivit agenției EFE.

Evenimentul a fost întrerupt după doar 22 de minute, ca urmare a aruncării unor obiecte și a pătrunderii în perimetrul de securitate.

Mamata Banerjee, ministrul șef al Bengalului de Vest, a afirmat că este „profund consternată și șocată” de modul în care a fost gestionat incidentul de pe stadionul Salt Lake.

Mamata Banerjee a anunțat crearea unui comitet condus de un judecător, însărcinat să investigheze deficiențele de securitate care l-au pus în pericol pe Lionel Messi și au dus la acuzații ale poliției din Kolkata.Controversa a izbucnit pe stadionul Salt Lake, oficial Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, după ce mii de fani au reclamat că au plătit bilete scumpe și nu au putut vedea spectacolul sportiv, deoarece un zid de politicieni și oficiali a blocat vizibilitatea lui Messi.

Ministrul adjunct al Educației, Sukanta Majumder, a acuzat partidul de guvernământ din regiune că a „deturnat” evenimentul și a provocat haosul printr-o schemă de corupție la vânzarea de bilete.

Anturajul lui Lionel Messi a părăsit Kolkata sub pază intensă, după revoltele de pe stadion și protestele de la hotel, pentru a continua turneul în orașul Hyderabad.

Messi a aterizat sâmbătă în Kolkata, întâmpinat de mii de fani care au stat toată noaptea în fața aeroportului și a hotelului, marcând începutul turneului „GOAT Tour” și revenirea sa pe subcontinent după 14 ani.