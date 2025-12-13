Sport

Vizita lui Messi în India a generat o revoltă în stadion. A fost necesară evacuarea fotbalistului

Comentează știrea
Vizita lui Messi în India a generat o revoltă în stadion. A fost necesară evacuarea fotbalistuluiSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Autoritățile indiene au lansat o anchetă după revoltele de pe stadionul din Kolkata care au dus la evacuarea fotbalistului argentinian Lionel Messi, eveniment ce a generat critici și controverse legate de organizarea meciului, potrivit agenției EFE.

Vizita în India a lui Messi a fost întreruptă după 22 de minute

Evenimentul a fost întrerupt după doar 22 de minute, ca urmare a aruncării unor obiecte și a pătrunderii în perimetrul de securitate.

"Sunt profund consternată şi şocată de proasta gestionare de astăzi pe stadionul Salt Lake", a declarat Mamata Banerjee, ministrul șef al Bengalului de Vest.

Mamata Banerjee, ministrul șef al Bengalului de Vest, a afirmat că este „profund consternată și șocată” de modul în care a fost gestionat incidentul de pe stadionul Salt Lake.

Mașinile pe benzină și motorină. Decizia care rescrie regulile UE pentru 2035
Mașinile pe benzină și motorină. Decizia care rescrie regulile UE pentru 2035
Moartea Rodicăi Stănoiu, investigată de procurori. S-au cerut documentele medicale de la două spitale
Moartea Rodicăi Stănoiu, investigată de procurori. S-au cerut documentele medicale de la două spitale

Anchetă după incidentul de pe stadion

Mamata Banerjee a anunțat crearea unui comitet condus de un judecător, însărcinat să investigheze deficiențele de securitate care l-au pus în pericol pe Lionel Messi și au dus la acuzații ale poliției din Kolkata.Controversa a izbucnit pe stadionul Salt Lake, oficial Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, după ce mii de fani au reclamat că au plătit bilete scumpe și nu au putut vedea spectacolul sportiv, deoarece un zid de politicieni și oficiali a blocat vizibilitatea lui Messi.

Lionel Messi

Lionel Messi. Sursa foto: Instagram/leomessi

Ministrul adjunct al Educației, Sukanta Majumder, a acuzat partidul de guvernământ din regiune că a „deturnat” evenimentul și a provocat haosul printr-o schemă de corupție la vânzarea de bilete.

Turneul lui Messi continuă după incidentele din Kolkata

Anturajul lui Lionel Messi a părăsit Kolkata sub pază intensă, după revoltele de pe stadion și protestele de la hotel, pentru a continua turneul în orașul Hyderabad.

Messi a aterizat sâmbătă în Kolkata, întâmpinat de mii de fani care au stat toată noaptea în fața aeroportului și a hotelului, marcând începutul turneului „GOAT Tour” și revenirea sa pe subcontinent după 14 ani.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:22 - Modul pentru adulți al ChatGPT, aproape de lansare. Așteptările ar putea fi înșelătoare
17:20 - Mașinile pe benzină și motorină. Decizia care rescrie regulile UE pentru 2035
17:14 - Vizita lui Messi în India a generat o revoltă în stadion. A fost necesară evacuarea fotbalistului
17:05 - Țările unde prostituția este legală. Din culisele acestei industrii
16:52 - Moartea Rodicăi Stănoiu, investigată de procurori. S-au cerut documentele medicale de la două spitale
16:43 - Pericolul care îl pândește pe Putin în 2026. Predicții pesimiste pentru Rusia

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale