Visul lui Gigi Becali în privința lui Mirel Rădoi a fost spulberat. Antrenorul pleacă de la FCSB

Mirel Rădoi ar putea avea o nouă destinație în cariera de antrenor începând din această vară. Potrivit informațiilor care au ajuns în spațiul public, tehnicianul ar urma să preia o echipă din Slovenia după perioada scurtă pe care o va petrece pe banca celor de la FCSB, potrivit iAmSport.

Fostul mijlocaș ar fi acceptat să conducă formația patronată de Gigi Becali doar până la finalul actualului sezon, după ce clubul a ratat pentru prima dată calificarea în play-off-ul SuperLigii și a decis schimbarea staff-ului tehnic.

După rezultatele slabe din campionat, conducerea clubului FCSB a hotărât să renunțe la cuplul de antrenori format din Mihai Pintilii și Elias Charalambous. În locul lor urmează să fie instalat Mirel Rădoi, care ultima dată a antrenat Universitatea Craiova.

Patronul clubului, Gigi Becali, a anunțat că fostul selecționer și-a dat acordul pentru a prelua echipa, însă colaborarea ar urma să fie doar până în vară.

Jurnalistul Decebal Rădulescu a afirmat că ar exista deja un acord pentru următorul pas din cariera antrenorului român. Potrivit acestuia, destinația ar fi NK Celje, formație aflată în prezent pe primul loc în campionatul Sloveniei.

”Am o informație. S-a discutat în zilele acestea ce se întâmplă cu Rădoi, dacă vine, dacă nu vine. Până la urmă, vine, dar Gigi Becali a anunțat ieri că este foarte posibil ca Mirel să plece, pentru că are o ofertă de 1,6 milioane de euro, din vară.

Din informațiile mele, echipa la care ar urma să meargă Mirel Rădoi este Celjie, din Slovenia. Lucrurile ar fi bătute în cuie, în sensul că Mirel și-ar fi dat acordul ca din vară, așa cum a și povestit, să meargă acolo”, a dezvăluit Decebal Rădulescu.

Gigi Becali a menționat anterior că tehnicianul ar fi primit o ofertă consistentă pentru sezonul următor. Suma vehiculată este de 1,6 milioane de euro. Decebal Rădulescu a precizat însă că această sumă nu ar fi destinată exclusiv antrenorului, ci întregului staff tehnic care ar urma să îl însoțească.

„Asta este informația pe care o am, este adevărat, dintr-o singură sursă. 1,6 milioane de euro pe sezon pentru tot staff-ul. O să vedem dacă se confirmă sau nu”, a mai spus Decebal Rădulescu.

Afirmațiile au stârnit reacții în studio, iar fostul internațional Florin Prunea s-a arătat surprins de informațiile prezentate: ”Bă, dar ce bombă ai dat în dimineața asta”.

NK Celje este una dintre echipele importante din Slovenia și a câștigat în trecut titlul de campioană. În actualul sezon, formația se află pe primul loc în clasament și are șanse importante să câștige din nou campionatul.

Un eventual titlu ar însemna participarea în preliminariile Ligii Campionilor în sezonul următor.

În plus, echipa slovenă a avut un parcurs solid și în competițiile europene, reușind să ajungă în optimile Conference League, unde urmează să joace împotriva formației AEK Atena.