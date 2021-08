Visul lui Elon Musk s-a spulberat. Disensiunile dintre miliardar și echipă au pus punct proiectului nemaivăzut în lume

Volumul, intitulat Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century, conține multe dezvăluiri senzaționale despre Elon Musk. Printre acestea și informația că omul de afaceri intenționa să scoată pe piaţă Tesla Model Y fără volan!

Elon Musk presupunea că până să apuce să scoată mașina pe piață, sistemele de control autonome vor face un salt atât de mare înainte încât volanul ar fi părut desuet.

Disensiuni între Musck și echipa de ingineri de la Tesla

Echipa de ingineri de la Tesla nu i-a împărtășit speranțele și a proiectat interiorul în stil clasic, ceea ce a provocat o mare dispută în interiorul companiei.

Tesla nu a comentat până în acest moment informația. n Inginerul-șef de atunci al Tesla, Doug Field, s-a plâns. însă, că Musk s-a amestecat în procesul de creare a unei mașini electrice până în cele mai mici detalii și a vrut să o schimbe totul după dorințele sale.

Field a părăsit Tesla la mijlocul anului 2018, pe fondul unor mesaje îm presă despre un presupus dezacord cu Musk.

Musk nu renunță la visul său

Și în zilele moastre, miliardarul crede în continuare în apariția iminentă a unui model Tesla fără volan. Interesul şi ulterior cererea va veni chiar de la clienţi când aceștia vor fi siguri de fiabilitatea sistemului de conducere autonom.

Renunțarea la volan, spun experții, ar fi posibilă numai dacă se atinge autonomia de nivelul 5 și niciun producător de mașini, nici măcar Tesla, nu este aproape de acestă realizaew. Volanul neobișnuit al modelelor S și Model Y facelift ar putea fi privit ca un punct intermediar între volanul tradițional și lipsa oricărui volan. În ciuda faptului că arată ciudăt, noul volan le oferă în continuare șoferilor controlul deplin asupra vehiculului. Îndepărtarea completă nu este ceva ce vom vedea în viitorul apropiat, deoarece, chiar dacă companiile ati ng nivelul 5, va dura probabil ani de zile până când autoritățile de reglementare vor aproba schimbarea.

Compania lui Elon Musk, în ciuda interdicțiilor din mai multe țări, continuă să numească Tesșla Autopilot, deși le cere șoferilor să fie foarte vigilenți, deoarece un accident se poate întâmpla oricând, scrie carscoops.com.