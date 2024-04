EVZ Special Top 100 Manageri din România. Bianca Naumovici, Established.Now: „ Avem produse care fac din clienții noștri și campaniile lor o parte din conversația socială”







Lansată de curând pe piață, noua divizie a Leo Burnett - Established.Now - vine cu un mix unic de componente creat pentru dezvoltarea de conținut. Iar rezultatele încep să apară. Motiv pentru care Bianca Naumovici, Division leader & Executive Producer Established.Now, s-a numărat prin laureații Galei Capital Excelență în Management

Bianca Naumovici, Division leader & Executive Producer Established.Now, a fost premiată în cadrul ediției 2024 a Galei Capital Excelență în Management pentru dezvoltarea unui produs unic pe piața de publicitate locală.

„Mă bucur că după aproape patru ani de zile Established.Now a început să fie cunoscut și recunoscut. Munca noastră îmbină o grămadă de elemente care o fac unică: strategie, creație și soluții optimizate de producție. Astfel încât să avem produse care fac din clienții noștri și campaniile lor o parte din conversația socială pe care o avem” a declarat Bianca Naumovici, în cadrul Galei Capital Excelență în Management, ediția 2024.

Grand Effie pentru Established.Now

Deși este nou intrată pe piață, fiind înființată în 2020, Established.Now, noua divizie a companiei Leo Burnett, a reușit să obțină anul trecut premiul Grand Effie 2023 cu campania „Stup by Banca Transilvania“.

Și, chiar dacă este un „new-entry“, din portofoliul Established.Now nu lipsesc proiectele de referință, precum cele create anul trecut pentru Banca Transilvania. „Am realizat al treilea sezon al proiectului «Între Medalii», în parteneriat cu BT și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Care urmărește antrenamentele și efortul sportivilor în spațiul dintre competiții. De asemenea, mai este proiectul special pentru 1 Decembrie. Filmat în condiții extraordinare cu unii dintre cel mai mari sportivi ai României: Simona Halep, Gheorghe Hagi, Ianis Hagi și Horia Tecău“, ne-a declarat Bianca Naumovici, Division leader & Executive Producer Established.Now.

Pe lista realizărilor importante figurează și proiectele realizate pentru Fashion Days. Campania „Aproape magazinul tău preferat de fashion“ a permis noii agenții să exploreze o rută curajoasă din punct de vedere execuțional: o paletă de culori hyper-actuale, precum și un stil de colorizare diferit de ceea ce vedem pe TV acum. „Și, desigur, un umor auto-ironic, adus la viață de dinamica sănătoasă dintre client, echipa de creație și regizor“, precizează intelocutorul nostru.

Cel mai mare proiect este chiar agenția

Pentru Bianca Naumovici, cel mai mare proiect din cariera sa este chiar Established.Now. „Spun asta pentru că am dezvoltat un produs unic punând la masă strategie, date, creație și producție. Pentru a crea un mix perfect pentru dezvoltare de conținut. Le oferim clienților noștri atât relevanță culturală prin filosofia «the instinct of now», cât și un proces intern centralizat. Producția nu mai este la capătul flow-ului de agenție, ci își aduce aportul încă din momentul creației.“, ne-a mai declarat Bianca Naumovici.

Evident, drumul spre succes nu este presărat doar cu premii, ci și cu provocări specifice acestui domeniu creativ. Cum ar fi, de exemplu, dorința a clienților pentru volum și comasarea timpului de producție. F care impactează adesea bugetele. „Din punct de vedere creativ însă, cea mai mare provocare este cum să livrăm la înălțimea așteptărilor directorilor de creație. Cum să îi faci să zâmbească la first edit.“, subliniază interlocutorul nostru.

Bugetul nu salvează o idee creativă slabă

Potrivit reprezentantului Established.Now, componenta financiară este una dintre cele mai importante coordonate pentru a obține o producție de succes.

„Bugetul însă nu salvează o idee creativă slabă. Așa cum bugetul nu salvează o echipă care nu are «the instinct of now». Unul dintre cele mai importante asset-uri ale Established.Now este rețeaua de parteneri de producție pe care a adunat-o în jurul său. De la producători muzicali și AV, la fotografi, regizori, DOPs, scenografi, make-up artists și hair stylists. Țoți ajută în a aduce la viață și a păstra mereu fresh produsul creativ imaginat de echipele de creație. Așa că, orice provocare financiară ar exista – și de multe ori există –, îi facem față folosind această rețea «tried and tested»“, explică Bianca Naumovici.

Proiectele ambițioase continuă

În ceea ce privește planurile pentru 2024, anul acesta Established.Now lansează cel mai mare proiect de content de educație financiară. Care va fi realizat alături de Banca Transilvania. „Serialul se numește «De Toți Banii», este parte a proiectului FIT (Finanțe pe Înțelesul Tuturor by BT) și va cuprinde 10 episoade. Care vor aborda 10 mari teme financiare, alături de nume relevante din economie, televiziune, tech, content creators“, precizează interlocutorul nostru.

Între timp, anul acesta continuă dezvoltarea de business prin integrarea a tot mai multe instrumente digitale și explorarea activă a modului în care AI-ul și noile tool-uri pot ajuta la deschiderea altor orizonturi de producție.

Capital Top 100 Manageri

În cadrul Galei Capital Excelență în Management a avut loc și lansarea „Capital Top 100 Manageri“ Ediția 2024. Proiectul reunește manageri din sectorul privat și public cu rezultate și performanțe remarcabile obținute pe parcursul anului trecut. „Capital Top 100 Manageri“ Ediția 2024 este disponibil la toate punctele de difuzare a presei, dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

Evenimentul este organizat cu sprijinul: RECICLAD’OR, PHILIP MORRIS ROMÂNIA, CATENA, APOLODOR, ALEXANDRION GROUP, REWIRE INTERIOR DESIGN ȘI GALERIA ROMANĂ.

Parteneri media: www.evz.ro, www.infoactual.ro, Evenimentul Istoric, www.infofinanciar.ro și www.edituradecarte.ro

Evenimentul poate fi vizionat integral pe pagina de Youtube Hai România.