Premierul Florin Cîțu anunță că parlamentarii dimn coaliție nu vor vota moțiunea de cenzură a PSD împotriva Guvernului Cîțu. Anunțul vine în contextul în care președintele opoziției, Marcel Ciolacu, susține că „există semnale, atât la liderii de grup, cât și la mine personal” care arată că o parte dintre liberali vor vota moțiunea înaintată de PSD.

Într-o conferință de presă organizată luni, 28 iunie, ca urmare a ședinței coaliției, premierul Florin Cîțu a transmis că a discutat cu președintele partidului PNL, Ludovic Orban, iar parlamentarii de la guvernare, prin urmare inclusiv cei liberali, nu urmează să voteze moțiunea împotriva Guvernului, înaintată de social-democrați.

”Vorbesc foarte des cu liderul partidului. Decizia este clară, am anunţat-o de săptămâna trecută, parlamentarii Coaliţiei de guvernare nu vor vota mâine la moţiune. Dacă vor să participe, pentru divertisment, dar nu vor vota mâine la moţiune”, s-a exprimat premierul Florin Cîțu.

De câte voturi are nevoie PSD pentru a trece moțiunea

Marcel Ciolacu a transmis că moţiunea ar mai avea nevoie de 18 voturi din arcul guvernamental pentru a trece.

„PSD este în integralitate, nu este nicio absență. Era un singur parlamentar care are o boală incurabilă și era sub tratament, dar vine la această moțiune. Am înțeles că tot grupul AUR este prezent. Parlamentarii neafiliați au anunțat. Presupun că vor fi voturi și de la minorități. Ar trebui 20 de voturi să vină din arcul guvernamental ca moțiunea să treacă. În jur de 20, mai exact 18”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a mai afirmat că nu a avut o discuție pe tema moțiunii cu Ludovic Orban, președintele PNL, dar i-ar transmite fostului premier să susțină moțiunea.

„Dar eu, dacă aș fi în locul lui Ludovic Orban, aș face un act de patriotism și aș îndemna colegii să voteze această moțiune să scăpăm de acest guvern (…) Ludovic Orban este ultimul brontozaur al politicii românești..Este deja de 30 de ani la acest nivel”, a mai precizat liderul PSD.

Moțiunea PSD împotriva Guvernului va fi dezbătută și votată marți, 29 iunie.