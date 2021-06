Plenul Parlamentului urmează să se reunească în ziua de 29 iunie pentru dezbaterea şi supunerea la vot a moţiunii de cenzură depuse de parlamentarii Partidului Social Democrat (PSD). Anunțul a fost făcut, azi, de preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.

Moțiunea celor de la PSD va fi dezbătută pe 29 iunie

El a menţionat că este posibil ca în aceeaşi şedinţă să fie numită şi Cristina Pocora ca preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA).

„Am decis înscrierea pe ordinea de zi a viitoarei şedinţe a plenului, indiferent că e şedinţa de marţi în care se dezbate şi se votează moţiunea de cenzură sau va fi o altă şedinţă convocată, şi numirea preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului. Conform procedurilor legale, după respingerea raportului CNA este demis de drept preşedintele. Lucrul acesta s-a întâmplat.

Procedura de numire a noului preşedinte presupune o alegere între membrii CNA, alegere care a avut loc, doamna Cristina Ancuţa Pocora fiind votată pentru funcţia de preşedinte. Vom înscrie pe ordinea de zi a plenului decizia de numire a noului preşedinte al CNA”, a spus Orban, conform Agerpres.

Ce a spus Marcel Ciolacu despre moțiunea respectivă

Parlamentarii PSD au depus, miercuri, o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Florin Cîţu. Moţiunea este intitulată „România eşuată. Recordul fantastic’ al Guvernului Cîţu, iar în textul acesteia social-democraţii susţin că guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia României spre prăpastie cu o viteză uluitoare”. Documentul a fost citit, miercuri, în plenul reunit de liderul grupului senatorilor PSD, Lucian Romaşcanu.

„Vom continua negocierile. Am terminat negocierile cu partenerii sociali, deoarece am vrut să vedem în primul rând de la patronate, de la IMM-uri, de la sindicate, dacă este oportun să depunem o astfel de moțiune de cenzură. Cu toții au spus foarte clar că este oportun să depunem moțiunea de cenzură și acest guvern să plece. Am negociat textul moțiunii, l-am finalizat cu partenerii sociali, cu ceilalți parteneri și cu grupul AUR. Se vor regăsi pasaje de la fiecare cuprinse în moțiune”, spunea Marcel Ciolacu, liderul PSD.