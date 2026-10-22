Autoritățile sanitare din Franța au identificat primul caz uman cunoscut de infecție cu virusul Shamonda, la un bărbat grav imunodeprimat care a murit la începutul lunii octombrie, după ce fusese tratat la spitalele universitare din Lyon, potrivit Ministerului Agriculturii din Franța.

Descoperirea este investigată de specialiști, însă autoritățile franceze precizează că, pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu există un risc identificat pentru populația generală.

Virusul, cunoscut până acum pentru circulația sa în rândul animalelor, în special al bovinelor, nu fusese asociat anterior cu infecții umane documentate. Potrivit Ministerului francez al Agriculturii, ancheta continuă pentru a clarifica modul în care pacientul a fost infectat și legătura dintre virus și complicațiile care au precedat decesul.

Bărbatul avea o imunodepresie severă și primea îngrijiri medicale la Hospices Civils de Lyon, rețeaua spitalelor universitare din orașul francez. Înainte de deces, acesta a prezentat complicații neurologice, despre care primele investigații sugerează că ar fi putut avea legătură cu infecția.

Cu toate acestea, relația exactă dintre virus și deces trebuie analizată în continuare. Faptul că virusul a fost identificat la pacient nu înseamnă, în sine, că a fost stabilită definitiv cauza morții.

Una dintre ipotezele analizate de specialiști este că bărbatul ar fi fost infectat prin înțepătura unei musculițe purtătoare a virusului, în estul Franței. În această regiune, agentul patogen a circulat în rândul animalelor în primăvara și vara anului 2026.

Investigațiile clinice, biologice și epidemiologice sunt în desfășurare pentru a stabili circumstanțele infectării.

Virusul Shamonda face parte din grupul orthobunyavirusurilor și este transmis în principal prin înțepăturile unor insecte mici din genul Culicoides, cunoscute drept musculițe hematofage.

Bovinele sunt considerate principalele gazde ale virusului. Infecția poate fi asociată la animale cu febră, diaree și scăderea producției de lapte, cu efecte variabile în funcție de situația epidemiologică și de efectivele afectate.

Virusul a fost identificat pentru prima dată în Nigeria, la mijlocul anilor 1960, fiind semnalat ulterior, sporadic, în diferite regiuni din Africa și în Japonia. Până la identificarea cazului din Franța, nu existau cazuri umane documentate.

În vara anului 2026, virusul Shamonda a fost identificat pentru prima dată în Europa, în Germania, Elveția și Franța. Ulterior, au fost raportate infecții în mai multe regiuni franceze, iar prezența virusului a fost semnalată și în alte țări europene.

Extinderea geografică a infecțiilor la animale a determinat autoritățile să urmărească evoluția virusului și să evalueze eventualele implicații pentru sănătatea publică.

Detectarea primului caz uman cunoscut reprezintă un element nou pentru cercetători. Totuși, un singur caz nu permite stabilirea frecvenței cu care virusul ar putea infecta oamenii și nici evaluarea completă a riscului pentru persoanele cu sistemul imunitar slăbit.

În prezent, nu este disponibil un vaccin specific împotriva virusului Shamonda și nici un tratament antiviral specific consacrat pentru această infecție. Identificarea cazului uman va necesita evaluări suplimentare pentru a înțelege mai bine evoluția bolii și posibilele vulnerabilități ale persoanelor infectate.

Autoritățile franceze transmit că, pe baza datelor disponibile, nu există indicii privind un risc pentru populația generală. De asemenea, informațiile comunicate de autorități nu indică un risc alimentar asociat consumului de lapte sau carne provenite de la animale infectate, în condițiile respectării regulilor sanitare aplicabile.

Specialiștii continuă să analizeze cazul din Lyon pentru a clarifica sursa infecției, mecanismul transmiterii și rolul virusului în evoluția clinică a pacientului. Până la apariția unor date suplimentare, autoritățile consideră cazul unul excepțional și nu semnalează un pericol pentru populația generală.