Viorica de la Clejani, în război cu fosta „noră”. Mesaj pentru Bia Khalifa: Am alte lucruri mai importante

După ce Bia Khalia a anunțat că a făcut plângere la poliție împotriva lui Fulgy, Viorica de la Clejani a luat atitudine. Cei doi au format în cuplu câteva luni, dar mama artistului a declarat că nici măcar nu știe cine este aceasă domnișoară și că fiul ei nu a făcut nimic.

„Nu știu cine e doamna și nu vorbesc despre personaje despre care nu cunosc. Am alte lucruri mai importante de făcut!”, sunt mărturisirile făcute de Viorica de la Clejani pentru Playtech.

Bia Khalifa, plângere la poliție împotriva lui Fulgy

Joanna, sora Biei Khalifa, a declarat că Fulgy a denigrat-o și amenințat-o pe aceasta. Ruda blondinei a mai spus că a fost o relație de coșmar și că Bia nu este prostituată, așa cum a pretins fiul Vioricăi de la Clejani.

„Sora mea mai mare nu vrea să vorbească, nu a făcut-o până acum, iar dacă a răspuns la diverse provocări e din cauza faptului că trebuie să se protejeze. Eu nu sunt persoană publică, ea pentru mine e Bia, dar pentru cei de acasă e Bia Khalifa. Simt nevoia să mă exprim față de situație pentru că Fulgy a denigrat-o pe Bia în ultimul hal.

Eu am fost cu Bia în Spania la familie, pe 17 februarie a fost ziua tatălui, i-am făcut o surpriză, am stat 4 zile cu familia, iar Fulgy a spus că a mers în Spania să întrețină relații intime pentru un cadou de 30.000 de euro. Când mă refer la denigrare mă refer la faptul că nu e adevărat ce a spus. Nu e prima, nici ultima dată când Bia primește cadouri pe Only Fans, dar platforma asta nu are nicio legătură cu orice acte fizice”, a spus Joanna, sora Biei Khalifa.

Și Bia Khalifa a declarat că nu a mai suportat relația cu Fulgy. Aceasta a mai spus că ea a fost cea care a pus punct și că fiul Vioricăi de la Clejani nu a putut accepta despărțirea.

„Zice că eu nu pot accepta că am fost părăsită, pentru prima dată în viața mea, de un bărbat. În primul rând, nu e bărbat, în al doilea rând, m-am chinuit să-mi iau hainele de la el. Și încă nu le-am luat pe toate. Și eu l-am părăsit pe el, să se știe. Asta să fie clar!”, a declarat, Bia Khalifa.