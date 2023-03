Iubita lui Mircea Badea a făcut plângere la Poliție. Vinovații sunt de negăsit: Nu se rezolvă nimic

Carmen Brumă a declarat că o firmă care vinde pastile ce promit o slăbire spectaculoasă s-au folosit de imaginea ei pentru a atrage clienți. Iubita lui Mircea Badea a făcut și plângere la poliție, dar încă nu s-a rezolvat nimic.

„Sunt multe persoane publice folosite, dar foarte, foarte puține fac plângeri. Pentru că avocații costă. M-au chemat la poliție acum câteva luni întrucât eu eram cea care a reclamat infracțiunea. Am fost întrebată și am declarat fix ce scrisesem în plângerea penală de acum patru ani. M-am dus, am declarat, dar tot nu s-a rezolvat nimic. Ba da, cred că au mai făcut iar niște bani pe spatele meu. După ce se opriseră să-mi folosească imaginea, au început iar”, a declarat Carmen Brumă.

Iubita lui Mircea Badea a declarat că și avocații ei au încercat să-i găsească pe reprezentanții firmei, dar fără rezultat. Carmen Brumă a mai spus că nu este singura vedetă care se confruntă cu această problemă și că trebuie făcute legi mai dure.

„Nu se rezolvă nimic pentru că sunt multe persoane publice folosite dar foarte, foarte puține fac plângeri. Pentru că avocații costă. Nu ai cum să dai de ei, e o caracatiță de firme, cele mai multe cu sedii fictive și telefoane care nu există. Există în fiecare țară și acționează la fel cu vedete locale și persoane cu notorietate, medici etc. Avocații mei au încercat să aibă o discuție cu ei, dar nu ai de unde să-i iei”, a spus nutriționista pentru Cancan.

Nadia Comăneci, probleme asemănătoare cu Carmen Brumă

De curând, și faimoasa gimnastă Nadia Comănescu a declarat că a fost victima escrocilor care i-au folosit imaginea pentru a promova oportunități de afaceri şi vânzări de produse. „This is Fake! Aceasta este o informație falsă! Vă mulțumesc, Nadia”, a scris marea campioană pe pagina sa de Facebook.

Fanii acesteia au declarat că nu este normal să se întâmple așa ceva și că oamenii legii trebuie să sancționeze pe cei care se folosesc de imaginea persoanelor publice.

„Nemernici ,fac tot ce este posibil doar să folosească imaginea unei personalități.” „Poza nu este actuală. Nadia s-a schimbat. Apropo, am văzut pe pagina yahoo news imaginea cu Celine Dion care spune că face 2 milioane dolari pe săptămână, investiție în bursa monedelor digitale. Lumea democrată capitalistă a ajuns să fie jumate escroci și criminali și corupți”. „Trebuie să fie o sancțiune Pt cei care se folosesc în mod abuziv de imaginea unei celebrități si apoi inventează povești pe seama lor! Am mai văzut cazuri”, au scris internauții.