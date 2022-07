Trucurile lui Carmen Brumă când pleacă în vacanță. Soția lui Mircea Badea face antrenamente pentru a se menține în formă

Carmen Brumă se află în vacanță în Zakynthos, Grecia, alături de soțul ei, Mircea Badea. Cuplul este însoțit și de prietenii apropiați. Încă din prima zi în care a ajuns pe insula grecească, Carmen le-a spus urmăritorilor ei de pe Instagram că face sport zilnic, deși se află în concediu. Astfel, ea poate mânca orice poftește și nu se depune pic de grăsime pe abdomen.

Într-un interviu acordat recent, Carmen a spus că mănâncă tot ceea ce își dorește în timpul vacanțelor. Cu toate acestea, ea are anumite limite. Face sport în fiecare zi, minim 15 minute per antrenament, pe plajă, pe balcon sau chiar în camera de hotel. ”În concedii mănânc tot ce-mi doresc, cu aceleași limite despre care îți spuneam anterior, și nu vin de obicei cu kilograme în plus. Asta și pentru că sunt foarte scurte concediile noastre”, a mărturisit Carmen Brumă.

Ce preferă să mănânce Carmen Brumă în Grecia

Pe pagina personală de Instagram, soția lui Mircea Badea le-a arătat urmăritorilor săi meniul său dintr-o zi de vacanță. Astfel, Carmen Brumă își începe dimineața cu un iaurt grecesc peste care uneori mai adaugă o linguriță de miere. La prânz, preferă salata grecească, peștele sau alte feluri de salate verzi.

Tot pe aceeași rețea de socializare, vedeta a precizat și ce timp de exerciții face în timp ce se află în concediu, la mare. ”Îmi place să-mi încep zilele de vacanta cu antrenamente scurte, fără accesorii, care mă ajută să-mi mențin greutatea. Un exemplu în video, altele în programele mele de pe www.carmen-bruma.ro”.

Antrenamentul lui Carmen Brumă

De asemenea, ea a spus și care este antrenamentul pe care îl face când se află în vacanță. El este format din patru exerciții, după cum urmează:

Exercițiul 1- 20 rep

Exercițiul 2- 1 min pe fiecare picior

Exercițiul 3- 30 rep

Exercițiul 4 – 1 min

Total 4 circuite”, a scris Carmen, în descrierea ultimei poze postate pe Instagram.

Mai mult, pe pagina sa de Facebook, Carmen a realizat un clasament al alimentelor preferate: „Top 3 mâncăruri/deserturi preferate din Grecia: