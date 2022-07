Rusia recrutează pușcăriași care să lupte în Ucraina. Li se promit bani și eliberarea dacă rezistă șase luni

Rusia recrutează pușcăriași să lupte frontul din Ucraina. Cel puţin trei deținuți ruşi din penitenciarul IK-7 Yablonevka din Sankt Petersburg, au murit, iar alți doi au fost răniți. Aceştia au fost recrutaţi de mercenarii Wagner, potrivit portalul rus de investigaţii jurnalistice „Important Stories“.

Jurnaliștii, împreună cu organizaţia de apărare a drepturilor omului „Rus Sitting“, au adunat infomații despre racolarea deținuților și s-au deplasat la opt instituții de detenție. Se pare că ar fi fost recrutați 200 de deținuți care au fost supuși și unui test poligraf.

Mărturiile familiilor

Jurnaliştii au stat de vorbă cu rudele deţinuţilor. Maxim, care are două condamnări la activ, ultima pentru furtul unei maşini ar fi plecat din colonia închisorii IK-7 Yablonevka din Sankt Petersburg, deşi mai avea doar un an până la eliberare.

„Nu am vorbit cu el o lună şi jumătate. M-a sunat pe 3 iulie, pe la orele 19.00-20.00, dar am ratat apelul. M-am gândit că mă va suna mai târziu, dar Maxim nu a sunat. Pe 12 iulie, mama lui m-a sunat şi m-a întrebat dacă Maxim m-a contactat. Am răspuns ca nu. Apoi, ea a spus că părea să fi plecat în Ucraina“, a povestit Oksana, mătușa tânprului.

Femeia a mai spus că și-a dat seama de problemă atunci când au apărut primele informații despre recrutarea deținuților. Ea susţine că nepotul ei nu era interesat să lupte în Ucraina: „ Când am sunat, i-am spus lui Maxim: «Nu îndrăzni să fii de acord. Ai o condamnare uşoară şi a mai rămas doar un an“. Mi-a răspuns că «militanţii sunt acelaşi gunoi, dar eu nu voi lucra pentru gunoi; Nu trebuie să lupt pentru interesele cuiva»“, a mai povestit femeia jurnaliștilor de la Important Stories.

Cum se desfășoară operațiunea

Pavel, un fost deţinut care a fost eliberat din Fornosovo IK-3 din Sankt Petersburg a dezvlăuit cum se desfășurau operațiunie. „Erau opt oameni. În primul rând, au chemat toţi comandanţii superiori la sediu, la administraţie. Li s-a spus acolo că oamenii sunt recrutaţi în PMC-uri, în grupul de asalt aeropurtat. Ei au spus că toți condamnaţii recrutaţi vor fi adăugaţi la soldaţii contractuali. Vor curăţa teritoriile. Au avertizat imediat că mulţi nu se vor întoarce.

În primul rând, s-au uitat la cei care au servit anterior, care nu aveau nimic de pierdut – fără rude sau condamnaţi la o pedeapsă lungă. Apoi s-au uitat la cei care nu au slujit în armată, dar vor cu adevărat să participe. Ei au spus: nu vor fi duşi acolo imediat, vor fi antrenamente“, a povestiti Pavel, potrivit sursei citate.

Deținuților care pleacă să lupte pentru Rusia pe frontul din Ucraina li se promite plata a 200.000 de ruble pe lună și amnistia dacă rezistă șase luni. Cei care sunt răniți grav ar primi 300.000 de ruble, iar în cazul decesul, familia ar primi o despăgubire de cinci milioane de ruble, potrivit adevarul.ro.