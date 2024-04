Monden Viorel Lis, dependent până în măduva oaselor. Anunță că moare, dacă renunță







Nu mai este un secret că păcănelele sunt slăbiciunea lui Viorel Lis, dar de data aceasta s-a ajuns prea departe. Soțul Oanei Lis a declarat că nu mai poate merge la cazino, dar că joacă pe telefon zilnic. El a spus că ar muri dacă ar renunța la păcănele.

Viorel Lis ar muri fără păcănele

„Joc în fiecare zi, că altfel aș muri. Mă uit la bilete, la meciuri, la seriale”, a spus fostul edil.

Și Oana Lis a povestit despre viciul soțului său. Ea a declarat că atunci când fostul primar era în spital o sunau asistentele să meargă la el cu un bilet la jocurile de noroc, pentru a afla dacă a câștigat sau nu.

Și la ATI se gândea la jocurile de noroc

„El era cu infarct, era în spital, îi puseseră stent, erau peste 80% șanse să nu se mai întoarcă acasă la ce grav a fost și la vârsta lui.

Când am văzut telefonul că sună la 3 noaptea, eu știam că el este la ATI. Am crezut că mă sună asistenta să îmi spună ceva rău. Nu. M-a sunat el să îmi spună să mă duc la el în cameră să iau un bilet să mă uit la el să vadă dacă a câștigat. Eu m-am gândit că el voia să verifice dacă eu sunt acasă” , a mărturisit Oana Lis.

Oana și Viorel Lis, la capătul puterilor

Oana a ajuns să vândă lucruri din casă doar pentru a reuși să plătească tratamentele costisitoare ale soțului ei. În urmă cu doi ani, partenera fostului edil și-a băgat la amanet verigheta pentru a achita tratamentele. Acum, ea a ajuns să vândă obiectele de valoare din casă. Aceasta a spus că Viorel Lis nu suportă să o vadă că renunță la unele obiecte din casă, dar că nu există o altă soluție.

„Viorel înnebunește când vede că vând din lucruri. Site-urile sunt pline de oameni care își vând lucrurile. Când am fost în spital am văzut că nu ai nevoie de multe lucruri, noi avem multe cărți, icoane. Am zis să mai dau din ele. Acum sunt de sezon, o icoană, un cocoș, e așa suflat (nr. cu aur).

Am acasă multe lucruri pentru că și din hainele mele… eu nu sunt atașată de lucruri, doar de persoane, Viorel este. Eu am văzut când a murit mătușa mea a fost o bătaie pe lucrurile ei, ea le-a strâns o viață și că nu iei nimic cu tine, ai nevoie de strictul necesar. Am o grămadă de cărți pe care le-am citit și vreau altele noi. Nu este nicio rușine să vinzi”, a mărturisit Oana Lis în cadrul emisiunii Xtra Night Show.