Viorel Cataramă a povestit cum a construit primele sale afaceri după 1990, care au fost oportunitățile economice de la începutul tranziției și ce decizii i-au influențat parcursul profesional. Omul de afaceri a făcut dezvăluirile în podcastul „Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube al Evenimentului Zilei, unde a fost invitatul jurnalistului Mirel Curea.

Discuția a pornit de la începuturile capitalismului românesc și a ajuns la investițiile realizate de Cataramă, criza economică din 2008-2009 și dificultățile întâmpinate de producătorii autohtoni.

Întrebat care a fost cea mai scumpă greșeală din cariera sa de afaceri, Viorel Cataramă a indicat implicarea în politică. Acesta a explicat că timpul și banii investiți în activitatea politică l-au îndepărtat de anumite oportunități economice.

„Cea mai scumpă greșeală de business pe care am făcut-o este că m-am băgat în politică. Ca să fie foarte clar”, a declarat omul de afaceri.

Cataramă a povestit că a investit aproximativ două milioane de dolari pentru a sprijini PNL în perioada 1992-1996, într-un moment în care, susține el, formațiunea risca să dispară.

„Dacă eu nu mă băgam în politică și nu băgam două milioane de dolari ca să salvez PNL-ul în 92-96 de la dispariție, eu puteam să am mai mulți bani acum. Puteam să fac mai multe afaceri pe care nu le-am făcut, ca să nu fie un conflict de interese”, a afirmat Cataramă.

Acesta a povestit și că mama sa a încercat să îl convingă să nu intre în politică.

Viorel Cataramă a rememorat perioada imediat următoare Revoluției, când piața din România avea o cerere foarte mare pentru produse care nu se găseau în magazine.

Potrivit acestuia, populația avea economii, însă oferta de bunuri era extrem de redusă, ceea ce a creat oportunități pentru primii antreprenori.

„În 1990, piața, deci politica regimului Ceaușescu, partidului comunist român, a fost să golească piața de bunuri de larg consum. Deci, vă aduceți aminte că nu găseai niciun televizor, niciun…”, a povestit Cataramă.

El a explicat că a început prin importul unor produse solicitate de români, pe care le comercializa ulterior pe piața internă.

„Noi, pe de-o parte, ce am făcut? Am adus, din import, aceste produse care erau absolut necesare și le-am vândut cu un procent de profit de 6.000%”, a declarat omul de afaceri.

Cataramă a relatat și cum a ajuns să cumpere fabrica de mobilă din Beiuș, în 1991, pentru 2,4 milioane de dolari, achiziția reprezentând unul dintre momentele importante ale dezvoltării afacerilor sale.

Omul de afaceri a vorbit și despre măsura prin care, în perioada guvernării lui Theodor Stolojan, valuta încasată de întreprinderile de stat din exporturi trebuia schimbată la cursul oficial al Băncii Naționale.

Cataramă susține că diferența dintre cursul oficial și cel practicat pe piață a afectat activitatea companiilor și parteneriatele comerciale.

Pentru a-și proteja afacerea, acesta a ales să continue anumite operațiuni prin compensarea produselor cu partenerii externi, fără să mai aducă valută în România în perioada respectivă.

„Deci, sectorul privat întotdeauna găsește portițe în legislație. Eu n-am încălcat legislația”, a explicat Viorel Cataramă.

Întrebat despre cea mai dificilă perioadă din activitatea sa economică, Cataramă a vorbit despre criza financiară din 2008-2009.

Acesta a explicat că a observat semnele problemelor economice și a decis să își achite datoriile către bănci pentru a-și proteja companiile.

„Eu, spre exemplu, când a apărut criza din 2008-2009, mi-am plătit toate datoriile la bănci. Pentru că acolo te omoară”, a declarat omul de afaceri.

Cataramă a amintit și de investițiile realizate de-a lungul anilor în mai multe domenii, printre care sectorul bancar, asigurările și fondurile de investiții.

Acesta a spus că a înființat Libra Bank, pe care ulterior a vândut-o, dar și alte companii pe care le-a dezvoltat înainte de a le înstrăina.

Un alt subiect abordat în podcast a fost situația producătorilor autohtoni și concurența cu produsele importate.

Viorel Cataramă consideră că majorarea costurilor de producție și politicile economice ale statului au afectat competitivitatea companiilor românești, în special pe piețele externe.

„M-a tamponat foarte mult politica antinațională a guvernelor, a statului român, de încurajare a importurilor și a investițiilor și de descurajare a producției interne și a exporturilor”, a afirmat acesta.

Omul de afaceri a oferit și exemplul industriei mobilei, explicând că raportul dintre costurile de producție și prețurile de vânzare s-a schimbat considerabil în ultimii ani.