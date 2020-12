În lipsa acestor elemente care nu ne fac decât să speculăm, să trecem la concret. Ce a reuşit pandemia să facă din noi?

Ne-a închis în case la începutul anului. S-a demonstrat că OMS avea cunoştinţă de apariţia acestei epidemii în China încă din 2019, dar a ţinut sub tăcere evenimentul până în februarie 2020. Drept urmare, Donald Trump a decis stoparea stipendiilor americane către organizaţia mondială. Mai mult. Preşedintele OMS, etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus a fost acuzat de preşedintele american în exerciţiu că a ascuns acest adevăr în complicitate cu autorităţile chineze. Iar ca încrederea în organizaţia mondială care ar fi trebuit să gestioneze această pandemie să fie deplină, economistul american David Steinman, fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace, îl acuză pe Tedros Adhanom Ghebreyesus, de genocidul din Etiopia.

Steinman, susține că Tedros, a fost unul dintre cei trei oficiali care au condus forțele de securitate etiopiene în intervalul 2013 – 2015, perioadă în care numeroși etiopieni au fost torturați și uciși. Plângerea a fost depusă la Curtea Penală Internațională de la Haga. Potrivit publicaţiei „The Times”, Steinman a susținut în acuzaţie că Tedros „a fost un decident crucial în relație cu acțiunile serviciilor de securitate, care includeau uciderea, detenția arbitrară și torturarea etiopienilor”.

Mai mult, imediat ce s-a declarat pandemia de către OMS, gigantul farmaceutic „Moderna” a anunţat că deja are în testare un vaccin pentru virus. Rezultatul? Un salt uriaş al acţiunilor listate la bursă ale companiei „Moderna”, de 11% într-o zi, şi de 30% în cele două zile care au urmat de la anunţul făcut de oficialul OMS, salt din care câţiva inşi şi un număr mic de investitori instituţionali au câştigat aproape un miliard de dolari.” – declară Gheorghe Piperea, profesor de drept administrativ.

Toate acestea nu au făcut decât să alimenteze teoria conspiraţiei. O organizaţie mondială de apărat sănătatea oamenilor, dar care complotează împotriva umanităţii, condusă de un acuzat de genocid şi care, prin politica ei subterană, îi face şi mai bogaţi pe bogaţii lumii.

Ce mai ştim sigur. Că în acest an, s-a făcut ceea ce nu s-a întâmplat de 2000 de ani încoace: s-au închis bisericile. „Vom avea un altfel de Paști anul acesta” era şlagărul care se auzea pe toate canalele mass-media. Şi am avut. Am stat în casă. Copiii nu au avut voie să meargă la părinţi, ca să nu-i omoare. Părinţii au fost nevoiţi să stea departe de copii, ca să nu cadă victime virusului care părea că înghite întreaga planetă.

A urmat vara cu o aşa zisă relxare, dar unde zilnic ni se dădeau ştiri cu tot felul de „inconştienţi” care făceau hore pe la Vama veche, în loc să se sărute cu masca pe figură. Şi astfel, am fost avertizaţi că va urma un al doilea val. Mult mai rău decât primul.

Şi aşa a fost. S-au umplut spitalele. S-au închis pieţele. Imaginile din Italia şi Spania cu bolnavii întinşi pe pături pe culoarele spitalelor arhipline au revenit pe micile ecrane.

A venit Crăciunul. Copiii nu au avut voie să meargă la părinţi. Părinţii nu au avut voie să meargă la copii. Cunoscuţii nu au avut voie să se vadă şi să petreacă împreună. Toată lumea a stat în case, iar soţul cu soţia s-au bătut pe telecomandă, ea pentru telenovele, el pentru meciuri. Programe asezonate cu câte o ştire despre noi îmbolnăviri, noi nenorociri, noi carantinări.

Nimeni însă nu băga de seamă că ştirile despre nenorocirile provocate de COVID-19 erau trunchiate. Se tot spunea despre pragul psihologic al deceselor: „Astăzi s-a depăşit pragul psihologic de 15.000 de decese din cauza COVID. Sunt 15.053 de cazuri”. Fără să se spună cine a stabilit acest prag psihologic şi pe ce criterii, de ce este el psihologic şi de ce nu se compară numărul de morţi din România din decembrie 2020, în plină pandemie, cu numărul de morţi din decembrie 2019, când nu era pandemie? Mai mult, nicăieri nu se pomeneşte şi de faptul că numărul de vindecări a trecut pragul psihologic de o jumătate de milion: „Până astăzi, 26 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 613.760 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 536.332 de pacienți au fost declarați vindecați” – stă scris în statisticile oficiale, pe care însă oamenii de rând nu au curiozitatea să le consulte.

Un prieten, care îmi povestea despre binefacerile şedinţelor de acupunctură de care s-a apucat, mi-a spus: „Merg de 3 săptămâni la clinică, dar doctoriţa nu ştiu cum arată la faţă. Dacă o văd pe stradă nu am cum să o recunosc. Nici ea pe mine”.

Aşadar, conspiraţi sau nu, am început să nu ne mai vedem la faţă rudele şi prietenii decât prin „skype”. Dacă a existat o conspiraţie, ea şi-a atins sigur acest prim scop. Înstrăinarea.

Acum urmează etapa a doua. Dividerea. Apariţia vaccinului a împărţit lumea în două. Pe de-o parte, cei care cred în miracolul vaccinului. Joe Biden s-a vaccinat în faţa camerelor de luat vederi. Un prinţ moştenitor din Arabia Saudită deschide lista cu cei ce vor fi vaccinaţi primii. În acelaşi timp, pacientul zero la vaccin în SUA, o asistentă medicală, a dispărut pur şi simplu, iar conspiraţioniştii spun că a murit din cauza efectelor adverse.

Vine Revelionul. Copiii nu vor avea voie la părinţi. Părinţii la copii.