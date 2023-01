Viktor Orban va bloca sancțiunile UE împotriva Rusiei din domeniul energiei nucleare: „Nici nu se pune problema”

Viktor Orban a transmis că va folosi veto-ul țării sale dacă Uniunea Europeană va impune măsuri împotriva Rusiei în domeniul energiei nucleare. „Nu vom permite ca planul de a include energia nucleară în sancţiuni să fie implementat. Nici nu se pune problema”, a declarat prim-ministrul Ungariei. Ucraina a cerut UE să impună o o serie de sancțiuni în cazul Rosatam, compania de stat rusă pentru energie nucleară.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat în această lună, că UE va continua să realizeze și să aplice sancțiuni împotriva Rusiei. Michel a subliniat că în cazul fiecare pachet nou, dezbaterea dintre cele 27 de state membre devine din ce în ce mai complicată. Președintele CE a continuat prin a spune că prim-ministrul maghiar a avut mai multe declarații negative privind politica de sancțiuni UE împotriva Moscovei.

De ce se opune Ungaria măsurilor UE împotriva Rusiei

Ungaria nu vrea ca aceste măsuri să fie puse în practică pentru că Budapesta are o centrală nucleară construită de Moscova. În plus, Orban intenționează ca această centrală să fie extinsă împreună cu Rosatam. Orban a mai declarat că statele care au ajutat Ucraina cu armament și bani, deja au devenit participanți activi ai războiului declanșat de Rusia. Șeful guvernului de la Budapesta a criticat și decizia Germaniei de a trimite tancuri leopard 2 Kievului.

„La început germanii au spus că sunt dispuși să trimită căști și că nu vor trimite instrumente letale în război, deoarece asta ar însemna participarea la el. De aici am început. Acum, suntem la tancuri de luptă și deja vorbesc despre avioane”, a declarat prim-ministrul. Viktor Orban a adoptat un discurs împotriva UE chiar de la începutul acestui an. Politicianul a explicat că Europa a abordat o politică greșită în ceea ce privește conflictul armat din Ucraina. În plus, dacă UE nu ar fi impus sancțiuni împotriva Rusiei, rata inflației nu ar fi fost atât de mare, a mai transmis Orban, potrivit The Guardian.