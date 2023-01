Război în Ucraina, ziua 338. Kuleba: Reprezentanţii din 20 de ţări s-au întalnit la Praga pentru constituirea Tribunalului special pentru crime de război

Videoclipul a apărut în timp ce poliția a îndepărtat patru persoane de la turneul Australian Open pentru că au afișat steaguri rusești.

Tatăl lui Novak Djokovic a fost filmat în timp ce poza cu fanii care fluturau steaguri pro-ruse la Australian Open, o scenă pe care ambasadorul Ucrainei a calificat-o drept „o rușine„.

Comentariul diplomatului a fost făcut joi, la o zi după ce jucătorul sârb tocmai își rezervase locul în semifinalele turneului, după ce l-a învins în două seturi pe adversarul rus Andrey Rublev pe Rod Laver Arena, potrivit Aljazeera.

Effin’ hell. Both the Russian flag and the ‘Z’ logo of the Russian invasion of Ukraine were banned from the #AusOpen…and yet here they both are, along with Putin’s face, at some impromptu patriotic pep rally.

Half the singles semifinalists are „flagless”… https://t.co/KAt07ulFOI

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 25, 2023