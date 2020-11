Premierul olandez Mark Rutte a solicitat guvernului pe care îl conduce să ia măsuri menite să întărească securitatea digitală, după ce jurnalistul Daniel Verlaan a reușit să intre într-o videoconferință cu caracter confidential a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană. Pentru a-și asigura accesul, jurnalistul a folosit datele ministrului olandez al Apărării, Ank Bijleveld pe care le-a găsit pe o imagine de pe contul acestuia de Twitter, după cum relatează AFP.

Potrivit canalului privat RTL Nieuws, Daniel Verlaan a reușit să se înscrie la reuniunea securitată a miniștrilor Apărării din UE după ce a descoperit un nume de utilizator și o parte dintr-un cod confidențial de acces în imaginea care o arată pe Ank Bijleveld lucrând de la distanță. Ministrul olandez al Apărării se află în carantină, iar în fotografia pe care a postat-o se vedeau o parte din informațiile cuprinse în documentele de pe biroul său.

Astfel, jurnalistul a putut reface codul secret, dat fiind că cinci dintre cele șase cifre care îl formau erau vizibile într-unul dintre documente. De aici și până la a obține accesul la întâlnire nu a mai fost decât un pas, după cum a informat RTL.

Jurnalistul și-a făcut apariția între ceilalți miniștri ai apărării, care se pregăteau să discute chestiuni confidențiale, într-un tricou negru, zâmbitor, făcându-le semne cu mâna. Jurnalistul a fost remarcat, iar prezența sa la întrunire a stârnit, pe de-o parte hohote de râs, iar pe de alta reacții de indignare din partea oficialilor europeni. Episodul amuzant a fost publicat pe contul său de Twitter.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers’ meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt

— Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020