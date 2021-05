Fimarea datează din primele momente de după explozie, când forțele de ordine nu apucaseră să securizeze zona. Dincolo de distrugerile făcute mașinii, care s-a transformat într-un morman de fiare contorsionate, amănuntul care atrage imediat atenția este corpul neinsuflețit al afaceristului, care a fost proiectat pe bancheta din spate a mașinii. cadavrul este aproape integral carbonizat.

Procurorii Parchetului General au încadrat explozia de la Arad, soldată cu decesul omului de afaceri Ion Crișan, la ”omor calificat cu premeditare”, potrivit unui comunicat al instituției.

În zorii zilei de sâmbătă, omul de afaceri Ioan Crișan a fost asasinat la Arad după toate tiparele folosite de mafioții care vor să-și înlăture rivalii sau pe aceia care au dat dovadă de slăbiciuni și sunt considerați a fi un obstacol. Așa cum EVZ a anunțat deja, Corpul de Control al ministrului Bode face și el anchetă la IPJ Arad.

”Cercetările se efectuează sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat cu premeditare, în urma exploziei decedând o persoană de sex masculin. În cursul zilei de ieri, a fost finalizată cercetarea la faţa locului”, a transmis Parchetul General.

Sursa citată a precizat că procurorul de caz a dispus realizarea mai multor lucrări criminalistice (expertize şi constatări) din multiple specialităţi, raportat la natura complexă a aspectelor care sunt investigate.

”În cauză au fost audiate mai multe persoane, în continuare fiind efectuate activităţi de urmărire penală în ritm continuu şi susţinut. În vederea unei bune înfăptuiri a actului de justiţie şi soluţionării cu celeritate a cauzei, au fost alocate importante resurse umane şi logistice de către Poliţia Română, care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică”, au mai precizat procurorii.

Resurse importante de poliție sunt mobilizate la Arad

Maşina omului de afaceri a explodat sâmbătă dimineaţa, când el a vrut să plece din parcarea unui supermarket aflat pe Calea Aurel Vlaicu, din municipiul Arad.

Ioan Crişan deţinea una dintre puţinele ferme de somn african din Europa de Est, amenajată de mai mulţi ani în perimetrul unei foste fabrici de cânepă situate la câţiva kilometri de municipiul Arad. Ferma are 22 de bazine alimentate cu apă termală provenită dintr-un foraj adânc de 900 de metri, iar o parte dintre acestea sunt populate de zeci de tone de peşte.

„În vederea unei bune înfăptuiri a actului de justiție și soluționării cu celeritate a cauzei, au fost alocate importante resurse umane și logistice de către Poliția Română, care își desfășoară activitatea sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică”, a mai transmis Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Exclusiv. Asasinarea omului de afaceri i-a băgat în anchetă și pe șefii IPJ Arad. Cazuri grave, care n-au fost rezolvate după ani de zile

„Împreună cu conducerea MAI am decis să trimitem la Arad cei mai buni specialişti din Poliţia Română. Am luat legătura cu instituţiile partenere şi aici mă refer la SRI, MApN, Parchetul General, care de îndată a preluat acest caz şi împreună am gestionat sâmbătă şi duminică cercetările la faţa locului astfel încât cei mai buni specialişti pe care îi are Poliţia Română să reuşească într-un timp cât mai scurt posibil să identifice o pistă, astfel încât autorul sau autorii să fie prinşi şi aduşi în faţa instanţei de judecată”, a spus Bode.

„Ieri s-au finalizat cercetările la faţa locului, în sensul în care epava autoturismului a fost ridicată şi depozitată într-un loc unde se continuă cercetările, dar la faţa locului am finalizat cercetările. Ele vor continua şi pe alte aspecte. Luăm în calcul mai multe ipoteze de lucru. În acest sens am audiat martori, membri ai familiei, angajaţi ai societăţii comerciale, prieteni, apropiaţi, vizualizăm imaginile de la faţa locului de pe traseul pe care l-a parcurs victima în dimineaţa zilei de sâmbătă şi nu numai”, a mai spus ministrul.

„Toți românii sunt în siguranță”

Lucian Bode a fost întrebat dacă familia omului de afaceri este în siguranţă. El a răspuns că: „Toţi românii sunt în siguranţă”.

Ministrul a precizat că au mai fost astfel de tentative, dar au fost dejucate, astfel că acest caz este singular, iar România este o ţară sigură.

„În istoria României au mai fost tenative de infractiune de omor prin acest mod de operare, din fericire au fost toate fără finalizare. Vorbim de un caz singular, România este o țară sigură. Cunosc modul de acțiune al instituțiilor statului român, nivelul de implicare și profesionalism”