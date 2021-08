Zilele trecute, Nicole Cherry și iubitul ei, Florin, au împlinit 3 ani de relație și cam tot atât de când locuiesc împreună. Chiar dacă se comportă ca o familie și în curând în viața lor va veni și primul copil, cei doi nu se grăbesc să ajungă în fața ofițerului de la Starea Civilă.

Dacă Florin s-a însura și mâine cu viitoarea mămică, Nicole mărturisește că nu vrea să îmbrace rochia de mireasă în starea în care este acum, ci vrea mai întâi să revină la formele dinainte de sarcină și mai apoi să devină mireasă. „Nu am chestia asta că mama trebuie să aibă același nume de familie ca al copilului. Dacă am fi avut probabil pregăteam totul dinainte. Noi ne-am dorit copilul și atât. Momentan. Nu ținem cont de un act. Mi se pare o chestie mai mult pentru societate, nu pentru noi. Noi suntem foarte bine și așa. Binînțeles că o să facem și nunta, că nu o să stăm așa, dar că nu țin neapărat să fie înainte de nașterea fetiței. Eu îmi doresc să fiu în forma ințială atunci când o să fac pasul acesta, pentru că țin foarte tare”, a declarat Cherry pentru EVZ.

A luat doar câteva kilograme

La cum arată, Nicole ar putea să se căsătorească și mâine, căci nu s-a îngrășat deloc în sarcină. Aflată în cel de-al doilea trimestru, artista are doar o burtică proemientă. „Momentam încă arăt foarte bine, Doamne ajută, pentru că nici nu am luat kilograme în plus care să se vadă. Sunt kilograme acumulate pentru că na, s-a schimbat ceva în organism, rețin apă, plus copilul, plus ce mai are pe lângă el. E normal. Nu sunt genul care să abordez zicala aia cum că femeile însărcinate mănâncă cât doi. Nici dacă o să leșin de poftă nu o să mănânc cât doi pentru că nu mi se pare sănătos. Bineînțeles că-mi fac poftele în limita care se poate, dar sunt norocoasă că nu am nimic exagerat. Când am avut pofte am gustat și am putut să mă opresc. Nu sunt genul care nu poate să se mai oprească din mâncat”, ne-a povestit amuzată Nicole Cherry, completând că are însă altfel de „pofte”, pe care și le satisface.

„Așa o poftă la o geantă, un accesoriu, vacanțe am avut și o să am tot timpul. Astea nu se schimbă bineînțeles. Nici grețuri nu am. Am trecut de etapa aceea. A fost pe început de sarcină, dar mă bucur că s-au terminat și au fost doar o chestie de acomodare a corpului meu cu noua venită”.

Nu a cumpărat haine și jucării

Chiar dacă este la primul copil și, de cele mai multe ori, viitoarele mămici fac cumpărături exagerate când sunt la prima sarcină, Nicole Cherry este cumpătată. „N-am cumpărat nimic. Sunt pe genul că trebuie să cumpăr atunci mai aproape. Nu vreau să investesc prea mult în haine pentru că deja foarte multe persoane i-au cumpărat și mi se pare că nu ar trebui să investesc atât de mult, mai ales că ea crește constant. Când o să crească ea mare sigur o să-mi ceară și o să mă satur de atâtea haine”, ne-a mai mărturisit viitoarea mămică.

