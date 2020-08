Litoralul a fost prilej de distracție și relaxare pentru Nicole Cherry și iubitul său, Florin Popa. Cei doi au aniversat 2 ani de relație la malul mării și s-au și fotografiat în ipostaze tandre, după care artista a publicat imaginea pe contul ei de Instagram.

În fotografie, Nicole Cherry este ținută în brațe de iubitul său, însă cu siguranță atenția fanilor s-a îndreptat către posteriorul vedetei, tonifiat și bine pus în evidență de slipul stil brazilian pe care îl purta. „Ești și vei fi mereu locul meu de fericire” i-a scris Nicole Cherry iubitului său, în descrierea imaginii. Internauții i-au felicitat pe cei doi pentru faptul că au împlinit 2 ani de relație, dar nu au uitat nici să o complimenteze pe Nicole Cherry.

Nicole Cherry le-a mărturisit sâmbătă fanilor săi pe contul de Instagram că este pregătită să devină mămică. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, cântăreața a fost întrebată dacă își dorește să devină mamă în următorii doi-trei ani.

Cântăreața a răspuns prompt afirmativ. Ea se vede mămică alături de iubitul ei în viitorul apropiat.

Cherry are 21 de ani, Florin Popa, 29. În cadrul unui interviu la începutul relației lor, vedeta a argumentat că vede acest aspect ca fiind „un avantaj” într-un cuplu. Bărbatul care o face fericită în prezent are o afacere și acordă foarte mult timp muncii, însă, asta nu o deranjează pe Nicole Cherry, pentru că și ea are un program destul de încărcat.