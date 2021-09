VIDEO. Marea „temere” a lui Nicole Cherry legată de fiica ei. „Nu vreau să semene cu tata”

„Vorbesc cu ea și îi spun că abia o aștept și îi spun mereu că ea trebuie să fie cu ochii verzi. Mereu spun fetița mea cu ochii verzi. Am înnebunit-o cu ochii verzi, dacă nu îi are nu știu ce fac”, a povestit Nicole Cherry pentru EVZ.

Artista a visat numele fiicei sale, însă nu este un nume la întâmplare, totul are legătură cu unul dintre desenele animate preferate, dar și cu o persoană pe care o admiră extrem de mult.

„Once upon in decembre (nr. A fost o dată în decembrie) este desenul copilăriei mele și când am ales numele de Anastasia m-am gândit direct la personaj și după la Anastasia Soare și i-am zis „mami trebuie să ai succesul Anastasiei Soare”. I-am urat copilului să aibă o carieră de succes și dacă pleacă în America, precum Anastasia Soare, pleacă la bine nu pleacă la rău”, ne-a mai povestit viitoarea mămică.

„Nu înțeleg de genă poate să aibă tata”

În timp ce alte viitoare mămici își doresc ca copiii să le semene, Nicole spera ca micuța ei să fie copia fidelă a lui Florin, partenerul ei de viață. Asta și pentru că, după cum singură declară, s-a săturat să-l vadă pe tatăl ei, George Ghinea, în orice copil din familie.

„Îmi doresc să fie brunetă, m-am săturat de copiii care să semene toți cu tata. Până și nepoata mea seamănă cu tata. Eu semăn cu el, sora mea seamănă cu tata, vărul meu seamănă cu tata, toată familia seamănă cu tata. Copilul ăsta îmi doresc, înafară de ochi, să nu mai aibă nimic de la noi. Vreau să semene cu altcineva, nu știu. Cu Florin că el e brunet. I-am și zic că nu înțeleg ce genă poată să aibă de și nepoții seamănă cu el. Dacă și Anastasia o să semene cu el, nu știu facem o schimbare de genă, de ceva. Acum fără glumă. M-aș bucura să semene și cu tata pentru că el are o genă extraordinar de bună și asta pot să o confirm eu pentru că fără machiaj nimeni nu îmi dă mai mult de 17 ani, deci e o genă bună. Suntem și drăguți așa ca familie, nu pot să zic”, ne-a mai povestit amuzată Nicole Cherry.

Video: Răzvan Vălcăneanțu