VIDEO/ Lucrul neștiut despre Amalia Enache și preferințele ei culinare. „Mi se pare că dulciurile ne îmbătrânesc”

Ceea ce nu știe multă lume despre ea și regimul ei alimentar este că nu este o mare consumatoare de zahăr. Nu pentru că se abține, ci pentru că trăiește cu convigerea că oamenii care consumă mult zahăr îmbătrânesc mai repede.

„Secretul meu este că niciodată nu am fost o mare consumatoare de zahăr, dar nu sunt cu o siluetă din aia perfectă, deci undeva greșesc și eu. Greșesc la mâncare și la carbohidrați. Am zis întotdeauna că nu mă omor după dulciuri, pot să trăiesc fără ele, mi se pare că dulciurile îmbătrânesc, nu am dovezi ștințifice în acest sens, dar mi se pare că oamenii care consumă mai puțin zahăr arată mai tineri. Întotdeauna am avut o grijă la zahăr, iar acum am o grijă la zahărul fetiței mele și recunosc că mă stresează foarte mult abundența de produse cu zahăr. Am aflat că există produse alternative și faptul că există o cremă de ciocolată tartinabilă, fără zahăr, pentru mine este foarte bine în sensul în care mă gândesc că-i ofer Almei această alternativă”, a povestit Amalia Enache pentru EVZ.

„Am păcatele mele”

Chiar dacă dulciurile nu sunt printre preferatele ei, asta nu înseamnă că Amalia Enache trăiește după regulile nutriționiștilor, ci are și ea scăpările ei. „Eu cred în fructe, legume, dar am păcatele mele. Sunt legate de cocă, de pâine, paste, deci carbohidrați. Atunci când te preocupă lucrul ăsta, chiar trebuie să te preocupe a la long și să faci din asta un stil de viață. Nu e suficient că ai înlocui într-o zi produsul obișnuit cu paste integrale. Trebuie să o faci cumva pentru totdeauna și eu îi admir pe cei care reușesc, dar eu nu sunt o sfântă în alimentație. Aș fi vrut să fiu”, ne-a mai spus Amalia. Spre norocul ei, Alma vede în ea un model de urmat și este printre acei copii care nu cer dulciuri în fiecare zi. „Copilul meu nu mănâncă prăjituri și vă rog să nu o luați personal. Asta o spun tuturor celor care oferă o prăjitură sau un tort copiilor. Ea nu mănâncă în general. Nu le-a descoperit gustul. Uneori e ridicol că eu insist să guste, în schimb, și ea, ca noi toți oamenii, le are pe ale ei. Când vede niște bombonele din astea colorate și de ciocolată, acolo s-a terminat totul. I-ar cam plăcea ciocolățicile și bombonelele care se duc acolo la dinți unde nu trebuie”, ne-a mai declarat Amalia.

Asta nu înseamnă că cea mică nu a pus zahăr în gură până la vârsta de 5 ani, ci că știrista are grijă ca totul să fie cu măsură. „Îi mai dau. Este cumva cu măsură. Eu nu știu să fac așa cu interdicție totală. Mi se pare că e mai în regulă copilul să fie conștient de limite. Văd oameni care consumă băuturi carbogazoase de față cu copiii lor, dar nu le dau lor. Cumva e important ca noi să le fim un exemplu. A fost suficient o dată să-i zic, într-o dimineață, că bine poate să ia o bucățică de ciocolată, e cafea ei, că de fiecare dată când mă vede cu cafeaua mă întreabă și de „cafeaua” ei, adică de bucățica de ciocolată”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu