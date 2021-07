Bronzată și vizibil mult mai relaxată, Amalia Enache s-a reîntors din Grecia cu o energie bună, dar și cu speranța că se va reîntoarce la normalitate, după o perioadă în care a călătorit extrem de puțin.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/17

„Vin după două săptămâni în Grecia. A avut această vacanță tot ce mi-am dorit. A avut odihnă, dar în același timp și „rupere” după tot anul trecut în care nu am plecat mai departe de Bulgaria. Pur și simplu am simțit că reiau parte din viața mea și anume călătoriile”, a povestit Amalia pentru EVZ.

Prezentatoarea știrilor de la ora 22:30 a ales drept destinație de vacanță insula Mykonos din Marea Egee, tocmai pentru că fiica ei este înnebunită după tot ce înseamnă apă. „Este pasionată de apă. Este mult mai curajoasă decât mine, ea încă de anul trecut, adică de când avea 4 ani neîmpliniți, înoată fără aripioare și își petrece foarte mult timp la scufundări. Dacă s-ar putea din clipa în care a deschis ochii și s-a ridicat din pat, până se face noapte, să facă scufundări în mare, ar fi perfect. Locul în care am fost era cu o apă turqoise, o distanță foarte lungă cu apa mică”, ne-a mai povestit Amalia Enache, mărturisindu-ne în același timp că ea nu împărtășește din pasiunea Almei, ci că preferă să o privească de pe șezlog. „De la bun început ea a învățat să înoate mai mult sub apă și de fapt acum învață cumva să înoate și cu capul pe afară. Îi place foarte mult să facă scufundări, iar anul acesta mi-a cerut chiar și tub de snorkeling, așa că face scufundări semi-profi. Mă pune să-i număr cât stă sub apă. Avem o profesionistă, timp în care trebuie să vă fac o mărturisire, eu nu știu să înot. Când o trece la snorkeling aia e, nu sunt numai eu cu ea, se descurcă partea masculină la lucrurile astea. E mai curajoasă ca mine, ce să fac”, ne-a mai povestit Amalia.

„N-am simțit niciun stres”

Este pentru prima dată în cinci ani când Amalia Enache poate spune că a stat liniștită într-o vacanță, asta pentru că fiica ei a mai crescut și nu mai trebuie să o păzească în permanență. „Am putut chiar să și citesc în această vacanță. N-am simțit niciun stres. Am deja copil mare. Nu mai e când trebuia să o țin în permanență. Acum am stat pe șezlog, iar ea a făcut castele de nisip, am descoperit insule, ne-am plimbat mult”, a mai completat prezentatoarea Știrilor Pro TV.

Video: Răzvan Vălcăneanțu