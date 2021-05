Nu mai este pentru nimeni un secret că Amalia Enache este o mamă singură, alegând să devină mamă cu cel mai bun prieten al ei, Claudiu Anghel, un bărbat care locuiește în Argentina. Ceea ce puțini oameni știu este faptul că, în clipa în care a decis să urmeze această cale, știrista a fost conștientă de faptul că acțiunea ei va atrage mai multe comentarii și se va creea vâlvă.

„Alma mă face fericită. Dar dacă rămâneam în colivia aia numită „gura lumii”, Alma nu ar fi fost astăzi. Mi-am asumat acest lucru. Public. Sunt o mamă singură. Nu am răspuns curiozității, aproape patologice, de ce sunt o mamă singură, dar atunci când am luat această hotărâre, ca Alma să vină în viața mea, m-am dus la șefa mea cu demisia. Pentru că știam că urmează toată această curiozitate, că departamentele de la mine de la serviciu vor avea multe de răspuns, cele de PR, cele juridic, ziarelor care vor publica multă presiune și că nu e bine deloc ca la un prezentator de știri să te uiți și să vezi altceva decât puterea lui de a spune poveștile altora. Nu e bine să stârnim atâtea și atâtea discuții. M-am dus atunci spunându-i că știu toate lucrurile aceastea și sunt pregătită să renunț la o carieră, la momentul acela, de vreo 15 ani. Numai că, în loc să plec pentru totdeauna de acolo, am primit cea mai puternică încurajare. Și nu numai de acolo. Nu numai de la șefii mei, ci și de la toți prietenii mei și le mulțumesc pentru asta”, a povestit Amalia Enache în cadrul unei conferințe motivaționale.