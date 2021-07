Amalia Enache se numără printre acele femei care își traumatizează podoaba capilară, nu doar prin prisma meseriei pe care o practică și care o obligă să se coafeze în fiecare zi, ci și prin faptul că de la un păr brunet a trecut direct la nuanța cea mai deschisă, la blond.

„După 21 de ani de coafat și machiat zilnic pot să zic că am noroc de niște gene foarte bune, de un păr foarte des. Asta îmi spun hairstiliștii care lucrează cu el. Am un păr care crește bine. Totuși eu îi fac foarte mult rău, adică părul meu este negru natural și ondulat, iar pe mine mă vedeți cu el întins și blond. Mă coafez zi de zi, nu am timp să mă spăl zilnic pe cap și atunci îmi întind părul peste fixativul rămas din ziua precedentă. E foarte mult rău pe care îl fac acestui păr, dar mă revanșez față de el de câte ori pot”, a mărturisit Amalia pentru EVZ, completând că de câțiva ani însă încearcă să ajungă cât mai des la tratamentele de păr și folosește doar produse de cea mai bună calitate. „De mai bine de un an mă vopsesc cu vopsea organică și mă spăl cu șampoane organice, în plus fac toate tratamentele posibile. Ultima dată am încercat ceva cu caviar, eu știam că se mănâncă, dar mi-am pus în păr și ceva pe bază de caviar, dar uite că are efect, părul rezistă. Totuși, în primul rând trebuie să mulțumesc genelor venite de pe parte paternă, tatăl meu avea un păr foarte frumos”.

„O dată ce ești blondă, mai greu te întorci la culoarea naturală”

În adolescență, Amalia era mulțumită de culoarea ei naturală și nu s-a numărat printre acele fete care experimentau diverse vopseluri de păr chiar în baia de acasă. „Prima dată în viață, eu m-am vopsit la 25 de ani. Nu mai devreme. Până atunci nu mi-am făcut nimic, dar foarte repede m-am dus așa spre blond și nu prea mă mai crede lumea că sunt brunetă. Sunt mai bine de 15 ani de când sunt diverse nuanțe de blond. E ceva ce dă dependență. O dată ce ești blondă, mai greu te întorci la culoarea naturală”, ne-a povestit prezentatoarea TV. Nu s-ar mai întoarce la brunet pentru că nu mai vrea, nu pentru că așa îi impun oficialii postului la care lucrează, declarându-ne că teoriile cum că prezentatoarele de știri sub obligate sub contract să nu-și schimbe imaginea, sunt niște mituri de mult apuse.

„Era puțin la început povestea asta și e normal să fie așa pentru că este o chestiune de brand-ing personal, pe care noi l-am făcut mai degrabă instinctiv, dar cred că în mare parte este un conservatorism al nostru și o încremenire în proiect a noastră. Ne nouă foarte greu să ne schimbăm. Observ asta la toate colegele mele. Cumva și-au găsit stilul și greu mai încearcă altceva. Chiar stiliștilor le e greu să rămână în conservatorismul nostru, ar vrea să încercăm mai mult. Deci mai mult este din personalitatea noastră de oameni de știri, nu e ceva impus sub nicio formă”, ne-a mai spus Amalia. În schimb, ne-a mărturisit că celelalte teorii, cum că prezentatoarele de știri sunt îmbrăcate elegant doar în partea de sus, cea care se vede pe micul ecran, sunt cât se poate de reale. „Atunci când știm că nu se vede partea de jos nu ne îmbrăcăm să ne asortăm cu sacoul de prezentare. E foarte interesant să vezi contrastul între una și cealaltă”, a mai povestit amuzată Amalia Enache.

Video: Răzvan Vălcăneanțu