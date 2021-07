Când cei mai mulți se gândesc la vacanța de vară, Cove se împarte între două job-uri și nu se plânge deloc.

„Slavă Domnului anul acesta lucrurile arată mult mai bine. Noi la teatrul „Ion Creangă” am organizat și o stagiune estivală. Ne-am spus că am stat destul de mult timp fără să avem spectacole, fără să avem contactul cu spectatorii noștri și atunci am decis ca toată vara să avem spectacole, să avem o stagiune estivală și noi în fiecare weekend avem spectacole”, a declarat Cove pentru EVZ. Din fericire, toată munca din ultimul an dă rezultate, iar acum actorul se mândrește cu faptul că a reușit să-i facă pe părinți să înțeleagă importanța teatrului în viața copiiilor.

„Biletele se vând, se epuizează imediat ce le avem puse în vânzare, iar asta ne arată încă o dată câtă nevoie au micii noștri prieteni de interacțiunea asta cu actorul, cu ceea ce oferă spectacolul de teatru. Până la urmă e adevărat că un copil se poate uita pe un monitor, poate urmări niște desene animate sau eu știu ce alte lucruri, dar ceea ce oferă spectacolul de teatru și nu oferă niciodată un dispozitiv este acea emoție adevărată, acea emoție pe care o trăiești, acolo, fiind prezent la spectacol”, ne-a mai declarat cel mai longeviv prezentator de la „Vorbește lumea.

Vara asta nu are timp de vacanță

Deși la finele lunii echipa de la „Vorbește lumea” va intra în vacanță, Cove nu va pleca nicăeri în luna de pauză, ci își va menține bronzul în amfiteatrul unde își desfășoară activitatea. „Acolo mă bronzez pentru că avem spectacolele în Amfiteatrul Casei Eliad și ele sunt în aer liber. Ne bate soarele, dar ne face mare plăcere, mai ales că e foarte bine că ne putem întâlni”, ne-a mai povestit amuzat Gabriel Coveșeanu.

