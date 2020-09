În prezent este managerul Teatrului „Ion Creangă”, post obținut prin concurs în anul 2018.

Proiectul său de management a obţinut nota 9,17 (nota 9,08 în prima etapă şi 9,25 în a doua etapă). El a fost unicul candidat pentru funcţia scoasă la concurs.

În afară de funcția deținută la teatru, Cove este și prezentatorul emisiunii „Vorbește lumea”.

Cum a intrat Cove în televiziune

Cove a devenit cunoscut, după ce a apărut în cadrul emisiunii „Surprize, surprize”.

În 1999 debuta la TVR 1, la emisiunea „Surprize, Surprize”, prezentată de Andreea Marin, căreia actorul îi era un ajutor de nădejde. După ce emisiunea s-a desființat, Cove a avut mai multe colaborări cu diferite posture de televiziune.

Ulterior, el a devenit concurent la „Dansez pentru tine” și a jucat în serialul „Meseriașii” (PRO TV), alături de Andreea Bănică, Romică Ţociu şi de Palade, dar a mai prezentat o emisiune culinară și la Prima TV, „Mama mea gătește mai bine”. Cove a trecut și pe la Kanal D, unde a avut-o colegă de prezentare pe Andreea Mantea, la un show.

„Am doua joburi. Cum se termina emisiunea Vorbește Lumea, merg in alta parte si o iau de la capat. Ma ocup in prezent de Teatrul Ion Creanga. Majoritatea teatrelor, inclusiv noi, ne-am adaptat. O sa avem o stagiune estivala, niste spectacole in gradinile Eliad, e un amfiteatru unde pot intra in jur de 30-35 de spectatori. Se pastrează distantarea, este in aer liber”, a declarat prezentatorul de la Vorbește Lumea.

Venituri de sute de mii de lei

Potrivit declarației de avere, Cove deține trei terenuri intravilane și două apartamente în Capitală, la care se adaugă anexele aferente. Salariul de manager este de 106269 lei, iar postul de prezentator TV îi aduce anual în buzunare încă 182014 lei.

La cele două salarii se mai adaugă și alte venituri din cinci colaborări: 31000 lei, 14500 lei, 11400 lei, 5000 lei și 1750 lei. Iar veniturile anuale ale lui Cove sunt de aproximativ 350.000 de lei, potrivit cancan.ro