Fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Ciprian Marica pe terasa unui restaurant de fițe din Capitală, în compania unor prieteni. Toată lumea zâmbea, se delecta cu mâncarea de tip mediteranean, fără să preconizeze tragedia care dădea să se întâmple. Că doar toată lumea mai mâncase stridii măcar o dată în viață.

La scurt timp după ce ospătarul a adus bucatele, Marica a luat profesionist o stridie, a sorbit și…s-a înecat. Accidentul destul de banal l-a băgat pe fostul fotbalist în panică. Cu lacrimi în ochi, Marica s-a chinuit secunde bune să-și recapete răsuflarea. Roșu la față, cu venele umflate de la forța cu care încerca să tușească și cu lacrimi în ochi, lui Ciprian Marica i-a revenit cu greu zâmbetul pe buze, însă imediat după incident a făcut haz de necaz.

Prietenii nu au intervenit deloc

Totul s-a petrecut sub privirile prietenilor săi. Dacă în primă fază unul dintre ei l-a întrebat dacă se simte bine, totuși nu s-au oprit din discuție pentru a-i da o mână de ajutor concretizată într-o palmă pe spate. În astfel de cazuri se poate aplica manevra Heimlich, acțiune care trebuie executată atunci când unei persoane i-a pătruns în laringe/tragee, un corp strain și se sufocă. Dar, deși are ca scop scoaterea obiectului sau a mâncării, făcută de cineva care nu are suficiente noțiuni despre acordarea primului ajutor, poate face mai mult rău decât bine.

Abia scăpase de episodul „Prosopul”

Ciprian Marica nu este la primul episod în care devine centrul atenției. Dacă acum doar prietenii și câțiva clienți prezenți pe terasa localului se uitau panicați spre el, în urmă cu ceva vreme, imagini cu el înfășurat doar într-un prosop, în ușa camerei unui hotel din provincie au devenit virale. Se prea poate ca toată România să fi văzut videoclipul cu Ciprian Marica prins în flagrant într-un hotel de lux din Cluj cu Ana Muntean, nora lui Florin Muntean, fostul șef de la compania Transgaz.

Fostul fotbalist apare dezbrăcat, doar cu partea de jos a corpului înfășurată într-un prosop, iar în imaginile postate pe internet chiar de soțul înșelat, îl prezintă pe Marica încercând să-l liniștească pe acesta chiar pe holul hotelului unde se avusese loc întâlnirea extraconjugală.

Laurențiu Duță s-a înecat cu o furculiță de plastic

Nu de mult, o altă vedetă a avut un incident tragic în momentul în care servea masa. Laurențiu Duță a fost la un pas de moarte, după ce s-a înecat cu o furculită de plastic. Solistul trupei 3 Sud-Est a ajuns la spital după ce a înghițit o bucată dintr-o furculiță de plastic, care a ajuns în esofag și i-a provocat o slabă hemoragie locată. Totuși, cântărețul a fost operat de urgență.