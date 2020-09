Întâmplarea s-a petrecut vara trecută, la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca, însă imaginile au apărut în spațiul public în primăvara acestui an.

Cei doi au fost surprinși în timp ce aflau la hotel chiar de către soțul Anei Muntean. La bustul gol, acoperit doar de un prosop, fostul atacant al lui Stuttgart sau Schalke 04 încerca în zadar să-l liniștească pe soțul înșelat, cu care se cunoștea de dinainte.

După luni bune în care Ciprian Marica a păstrat tăcerea, patronul clubului Farul Constanța a explicat ce s-a întâmplat. „O situație stânjenitoare pentru mine, o situație în care am greșit și în care nu trebuia să mă aflu. Nu am fost și nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Cert este că mi-am asumat. Am înțeles și am învățat din acest lucru.

Consider că aceste lucruri mă privesc pe mine și pe familia mea. Am reușit să trecem peste și să depășim acest moment. Mai departe nu rămâne nimic de spus, că suntem suma lucrurilor pe care le facem și vreau să cred că nimeni nu-i perfect. Facem lucruri bune, dar și greșim. A fost un lucru greșit pe care mi l-am asumat!”, a spus Marica la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP. ro.

În prezent, Ciprian Marica se află într-o relație cu Ioana Marcu, o poveste de dragoste care durează de mai mulți ani. Cei doi au împreună doi copii.

Florin Muntean junior și Ana Muntean, părinții a doi copii, sunt în continuare împreună. În momentul în care cei doi s-au căsătorit, au fost cununați de către Rareș Bogdan, politician PNL.

Un fragment de dialog dintre Marica și Munteanu

Soțul înșelat: „Te rog frumos, lasă-mă să intru! Promit că nu-i fac nimic. Nu vreau să mă țigănescu nici cu tine, nici cu ea. Vreau doar să-i demonstrez că e mai josnică decât zice”.

Ciprian Marica: „Hai, nu mai filma”.

Soțul înșelat: „De la tine mă așteptam mai puțin decât de la ea.

Ciprian Marica: Hai să vorbim, nu-ți fac nimic! Vreau doar să stăm de vorbă. Pot să vorbesc puțin cu tine?”

Soțul înșelat: „Vreau doar să vorbesc cu Ana, apoi stăm de vorbă cât vrei tu.”

Ciprian Marica: „Doamne, iartă-mă!, ce se întâmplă? Hai până aici puțin, hai să stăm de vorbă. M-ai înnebunit cu filmatul. Exagerezi mult”.