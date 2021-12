VIDEO/ Ce-l inspiră pe Gheorghe Zamfir să picteze zilnic. „Mi se pare senzațional să te inspire zilnic partenerul de viață astfel încâr să creezi o nouă operă de artă”

Pe Adina Buzatu am întâlnit-o la „Festivalul brazilor de Crăciun”, eveniment organizat anual de Organizația Salvați Copiii, unde a scos la licitație un brad pe care l-a realizat împreună cu Gheorghe Zamfir.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/9

„Este o colaborare și o prietenie de 10 ani și atunci ne-a fost foarte ușor. Noi ne înțelegem din priviri efectiv. E o colaborare frumoasă, iar acest brad a fost făcut din suflet. Maestrul iubește copiii și întotdeauna este primul care ridică mâna și să își dorește să facă un gest frumos pentru cineva la nevoie. Maestrul a pictat tot bradul. Deci el are 100 și ceva de tablouri pictate în ultimii doi-trei ani. Avem acest brad, pe care cineva îl va cumpăra și acest cineva va primi și cadou un tablou pictat de maestrul Gheorhghe Zamfir. Având în vedere că e o latură artistică mai puțin cunoscută a maestrului este o operă foarte interesantă și care este și prețioasă”, a povestit Adina Buzatu pentru Evenimentul Zilei.

Artist polivalent, Gheorghe Zamfir manifestă preocupări artistice și în afara sferei muzicale. De ani buni se exprimă în pictură, având la activ mai multe expoziții de pictură, despre care nu știe foarte multă lume. „Pictează foarte mult la țară pentru acolo îl inspiră natura, îl inspiră animalele, este iubitor de animale și în plus de asta acolo are un fel de muzeu. Toate amintirile de la oameni celebrii, prieteni de-ai lui, un pian enorm, tot felul de lucruri extrem de valoroase, printre care și discurile de platină pe care le-a primit le are acolo și normal că o astfel de oază te încarcă. În plus de asta o are pe Nicoleta alături care îl susține întotdeauna, iar mare parte din tablouri îi sun dedicate soției lui. Mi se pare senzațional să te inspire în fiecare zi, diferit, partenerul de viață, astfel încât să creezi o nouă operă de artă. Îi vezi tablourile și realizezi că este extrem de complex ca personalitate”, ne-a mai povestit Adina Buzatu.

Deși se vizitează de mai bine de 10 ani și vorbesc periodic la telefon, în casa Adinei nu se regăsește nicio operă a celebrului naist, însă Gheorghe Zamfir i-a oferit acesteia alte cadouri la fel de prețioase. Mai mult, Nicoleta, soția maestrului, i-a promis ca în curând să-i ofere un nai cu autograf. „Nu i-am cerut niciun tablou, dar am în schimb anumite opere foarte rare cum ar fi o carte de fabule politice, povești pentru copii. Orice album pe care îl imprimă sau orice creație pe care o face mi-o trimite cu dedicație. Am o dedicație superbă de ziua mea, care m-a făcut să plâng. Acum îmi pregătește un nai semnat pentru că i-am spus într-o discuție Nicoletei că eu nu am nai semnat. N-am eu ureche muzicală, dar mă bucură enorm astfel de lucruri”.

„A fost dragoste la prima vedere”

Pe lângă admirația din punct de vedere al carierei impresionante pe care o are, Adina Buzatu „s-a îndrăgostit” de Gheorghe Zamfir pentru că și-a dat seama că vorbesc aceeași limbă. La prima vedere nu ar fi părut că artistul are atât de mari cunoștințe în modă, iar stilista a rămas profund impresionantă în momentul când a călcat pentru prima dată în magazinul ei. „Maestrul m-a abordat și mie mi-a făcut o deosebită plăcere pentru că este un om pe care l-au îmbrăcat de la YSL la Smalto și așa mai departe, și este un om care știe foarte multe despre modă, despre stil și despre calitate. M-a abordat pentru că aprecia calitatea și asta m-a impresionat. Nu doar pentru că voia să-l îmbrac la niște evenimente, ci cunoscând exact despre ce e vorba. S-a bucurat enorm să vadă că am șosete din mătase naturală, de care el are de la Paris de ani și ani de zile, pălăriile Borsalino pe care le poartă și atunci am devenit prieteni foarte repede. A fost așa, dragoste la prima vedere. De când a venit prima dată la mine în magazin am stat la povești ore întregi. Mă bucur enorm să-l îmbrac, mă bucur enorm să-l susțin și mai ales că am așa un prieten, pe el și pe Nicoleta, soția domniei sale”, ne-a mai povestit Adina Buzatu.

VIDEO: Răzvan Vălcăneanțu