VIDEO. Câți ani avea Alessandra Stoicescu când și-a dat seama că vrea să devină jurnalist. „Credeam că o să schimb lumea”

Prezentă la „Gala Premiilor Capital- Top 100 femei de succes”, unde a primit marele premiu la categoria „Mass media”, Alessandra Stoicescu ne-a mărturisit că se simte extrem de măgulită de fiecare dată când primește un astfel de premiu pentru cariera ei, căci este meseria pe care și-a dorit-o din adolescență.

. „Este o încununare pentru că este premiul ca jurnalist și este la această categorie, semn că o dată cu revenirea la Observator fac ceea ce mi-am dorit întotdeauna să fac, să fiu vocea oamenilor, prin fiecare știre, și să fiu alături de echipa de la Observator care are acest țel. Mereu să fie cu ochii pe ceea ce oamenii ne trimit pe „Fii Observator” și să ne spună poveștile. Să-i ascultăm și să vorbim în numele lor”, a povestit prezentatoarea „Observatorului”.

Alessandra Stoicescu a fost singurul jurnalist de televiziune din România care, în urmă cu 20 de ani a transmis pentru Observator direct de la Ground Zero, imediat după atentatele de la World Trade Centre, New York. Deși a fost un reportaj pe care nu o să-l uite niciodată, Sandra Stoicescu a știut din adolescență că asta e menirea ei. „16 ani aveam când mi-am dat seama că vreau să fac asta. Era în 1992 și era momentul de „boom” de presă scrisă și am simțit că asta este zona în care eu vreau să fiu.

Să-mi spun lucruri în care cred, să lupt pentru oameni,. Să schimb totul. Credeam că o să schimb lumea. Pe parcurs am înțeles că pot să o schimb dar puțin câte puțin în fiecare zi. Uite că au trecut destul de mulți ani de atunci și vine acest premiu, așa cum au fost și premiile Asociației Profesioniștilor de Televiziune care vorbește despre jurnalistul Alessandra Stoicescu. La precedenta Gală a premiilor Capital 100 femei de succes, am primit premiul pentru activitatea mea de caritate, de președinte al Fundației „Mereu Aproape”, ne-a mai declarat Alessandra Stoicescu.

Video/Foto : Cristian Blancko/ Răzvan Vălcăneanțu