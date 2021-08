VIDEO/ Actorul Costi Diță, despre viața lui de după serialul „Las Fierbinți”. „Am așteptat să vină ceva substanțial”

Costi Diță a avut nevoie de un imbold pentru a apărea pe micul ecran și în alte proiecte decât „Las Fierbinți”. Spre deosebire de colegii lui de scenă: Mihai Bobonete, Adrian Văncică sau Mihai Rait, interpretul lui Giani spune că nu a avut răbdare să pășească cu pași mici către televiziune, ci a preferat să aștepte un proiect mai mare.

„Ei au început mai devreme, dar chestii micuțe. Eu am avut altă strategie. Bobo spre exemplu a pornit cu chestii micuțe făcute pe la Pro, „pastiluțe” pe la Divertis, tot felul de emisiune, iar eu am stat și am așteptat să vină ceva mai substanțial. Și a venit. La Acasă, acolo a început totul. Apoi ne-am grupat acolo, la „Vine poliția” și am început treaba. Bobonete m-a îndrumat să mă îndrept către stand-up comedy. El m-a convins”, a povestit Costi Diță pentru EVZ în una dintre pauzele de filmări de la „Pe bune!”.

Acum este atât de implicat în tot soiul de proiecte, atât pe micul ecran, cât și în mediul online, încât nu de puține ori s-a întâmplat să se intersecteze filmările și să fie nevoit să iasă din personaj pentru a-l putea scoate la iveală pe omul Constantin Diță. „Termin fimările la „Pe bune” și încep imediat pentru „Las Fierbinți”. Bine măcar că nu s-au mai intersectat fimările pentru că este foarte dificil. Dacă se întâmplă suprapunerea e nenorocire. Plec de acasă am șapte feluri de spray-uri de acoperire și e un proces întreg. Personajul din „Las Fierbinți” are o șuviță blondă și nu am ce să-i fac. Se chinuiau fetele de la machiaj ore întregi că trebuia să mă dea cu spray negru, apoi cu gel, apoi mă uscau, iar cu spray negru”, ne-a mai povestit actorul din „Las Fierbinți”.

Înțelege chinurile prin care trec femeile pentru a arăta impecabil

Experiențele de la filmările pentru „Pe bune!”, dar mai ales de la serial l-au făcut pe Costi să trăiască pe propria piele, chinurile la care sunt supuse femeile pentru a arăta impecabil. „Nu că înțeleg femeile prin ce trebuie să treacă ca să arate perfect. Le-am înțeles din primele sezoane „Las Fierbinți” când a trebuit să joc rolul surorii mele gemene. Machiajul pentru mine dura două ore. Și să merg în sandale, la un 1.90 metri, era un chin. Mai ales să alerg pe tocuri. De atunci mi-am dat seama că la două ore să stai în oglindă să dai cu bază, cu nu știu ce cremă, apoi dai altă cremă pentru ochi, apoi pentru sprâncene și gene. Sincer, la mine sandalele au pus capac. Când am alergat pe drum de țară, cu pietre, în sandale, s-a terminat șmecheria”, a mai spus Costi pentru EVZ.

Video: Răzvan Vălcăneanțu