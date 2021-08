Pe Costi Diță l-am prins într-una dintre pauzele de la filmări pentru noul sezon „Pe bune!” care va fi difuzat în această toamnă la Pro TV și nu am putut să nu aflăm cât de competitiv este în cadrul show-ului, chiar dacă emisiunea în sine este una de divertisment, mai mult decât un concurs.

„La un moment dat intervine dorința de a câștiga. Adică eu vreau să câștig. Și trebuie să ai grijă că dacă vrei să câștigi cu toată forța ta, nu mai te mai distrezi. Până la urmă la „Pe bune !” este despre distracție. Dar am avut perioade când eram foarte competitiv. Când eram mic nu eram așa ofticos dacă pierdeam. Am învățat o treabă de la niște băieți mai deștepți ca mine, care mi-au zis azi poate am pierdut, dar să mă uit cu atenție la cel în fața căruia am pierdut că poate învăț ceva și mâine poate se schimbă treaba. Ei îmi vorbeau de fair play, să știi când să te dai înapoi și să zici bravo”, ne-a declarat Costi.

Din păcate, această competivitate a avut și acasă, cu cei doi copiii ai lui, Vlad și Anghel. Diță ne-a povestit amuzat că se transforma într-un copil mai mare atunci când se juca cu copiii lui, asta până când, într-o zi, băieții i-au spus mamei că nu vor să se mai joace cu tatăl lor pentru că nu-i lasă deloc să câștige.

„Înainte eram „bizon”. Știi cum e când te bați cu copiii și tu ești Godzila și ei trebuie să se înfrângă, și tu îi pui pe amândoi și îi ții pe amândoi jos. E așa făceam eu. Bineînțeles în joacă. Nimeni nu a fost joaca asta. Acum mi-am asumat rolul ăsta de a mai lăsa de la mine, mai pierd intenționat pentru că mă interesează să văd reacția lor”.

A schimbat tactica

Acum s-a mai relaxat și abordează și alte tactici, nu doar pentru a nu ajunge în situația în care cei doi băieți ai lui să fugă la propriu de el, ci și pentru a vedea până unde duce competivitatea lor. „Copiii mei sunt competitivi. Bine ei sunt și extrem de diferiți. Cel mare e mai relaxat cumva, dar când se oftică, se oftică și încerc să-l obișnuiesc cu asta. Iar celălalt este „bizon”, adică n-am nicio treabă. El chiar dacă nu câștigă tot se bucură”, ne-a mai spus amuzat actorul. Acum singurele dăți când „concurează” pe bune cu ei este atunci când vrea să se distreze pe seama reacțiilor pe care le au.

„Când mă joc cu ei sunt două variante: or îi distrug complet și le zic înainte că-i distrug, nu le las nicio șansă de câștig, dar eu de fun fac asta, ori ne jucăm toți trei și îi studiez să văd cum reacționează atunci când câștigă sau pierd. Spre exemplu Anghel dacă pierde nu e atât de dramatic, dar dacă Vlad pierde este la modul că s-a terminat lumea, nu-i vine să creadă că a pierdut. Nu suportă să piardă”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu