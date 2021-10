VIDEO/ Accidentul vascular l-a determinat pe Grigore Leșe să acorde o mai multă atenție sănătății sale. Artistul se monitorizează constant

Astfel că, după acest episod neplăcut, viața artistului s-a schimbat radical. Acum Leșe are grijă să se monitorizeze constant și, atunci când se simte slăbit, să aibă grijă să se hrănească suficient. Zielel trecute, fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe terasa unui restaurant din Capitală în timp ce lua masa alături de o domnișoară.

La un moment dat, pe când domnișoara era la toaletă, Grigore Leșe a scos din geantă un glucometru (nr. aparat de măsurara glicemiei) și a făcut repede un test. După o anumită vârstă este mai mult decât indicat ca persoanele care știu că au ceva probleme de sănătate să-și verifice constant tensiunea, glicemia și chiar saturația de oxigen din organism. De aceea există pe piață o sumedenie de astfel de aparate, de mici dimensiuni, pentru a putea fi luate cu ușurință peste tot. Din fericire rezultatul a fost unul favorabil, așa că Leșe a putut să-și continue liniștit întâlnirea.

Tot ca un gest de prevenție, Grigore Leșe a ales să locuiască într-o casă parohială, ce aparține Complexului Parohial Sfântul Antonie cel Mare din cartierul Titan. „Aici este noua mea casă. Am ajuns în acest loc minunat după o situație delicată din viața mea, o perioadă agitată, cu zeci de filmări. M-am ostenit atât de tare, încât în decembrie am făcut un accident vascular. Am fost internat, la Floreasca, două zile. După acest accident, apropiații mei s-au speriat atât de tare, deși nu a fost un accident atât de grav încât să nu mai știu de mine, și mi-au interzis să mai merg la casa din Baicului, unde făceam efortul să urc cinci etaje. Au fost mai multe variante unde să locuiesc, însă eu am ales să vin aici, la Parohie. Câteodată este bine să schimbi locul și oamenii”, a povestit pentru click.ro, Grigore Leșe.

Exemplu eleganță atât prin port, cât și prin acțiuni

Îmbrăcat în straie tradiționale, port despre care spune că-l încarcă cu energia strămoșilor săi, Grigore Leșe continuă să fie un exemplu de eleganță. Nu doar prin prisma hainelor sale, creații ale unor mari artiști populari, ci și prin acțiunile sale. Așa cum rar mai vedem în ziua de azi, artistul s-a comportat ca un adevărat domn în preajma domnișoarei cu care se întâlnise în oraș. Deși pentru Leșe, pălăriile fac parte din personalitatea lui și nu le scoate aproape niciodată, în prezența tinerei, Leșe nu a stat nicio clipă cu ea pe cap. La rândul ei, răsplătindu-i eleganța cu aceeași formă de respect, pe tot parcursul discuției, tânăra a preferat să poarte masca de protecție, tocmai pentru a nu pune în pericol sănătatea maestrului.