Victorie parțială a opoziției din Georgia. Voturile vor fi renumărate acolo unde există suspiciuni de fraudă

Opoziția din Georgia a obținut o victorie parțială în contextula acuzațiilor de fraudă electorală la alegerile de sâmbătă. Comisia Electorală a aprobat renumărarea a voturilor din mai multe secții unde au existat suspiciuni.

Comisia Electorală a aprobat renumărarea a aproximativ 14% din voturile exprimate. Autoritățile electorale georgiene au dat înapoi în fața protestului masiv din capitala Tbilisi. Mii de cetățeni s-au strâns în stradă și au acuzat furtul alegerilor de către partidul aflat la putere, Visul Georgian.

Protestele l-au vizat inclusiv pe Viktor Orban, venit la Tbisili să-și exprime susținerea pentru partidul pro-rus, câștigător.

president of georgia called on citizens to protest the disputed election results to save the country’s “european future”

and the people of georgia delivered: pic.twitter.com/B8ad3AD9AW

— ian bremmer (@ianbremmer) October 28, 2024