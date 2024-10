Alegerile din Georgia sub semnul fraudei. Statele Unite și Uniunea Europeană cer o anchetă

Alegerile din Georgia au fost câștigate de partidul pro-rus Visul Georgian, controlat de oligarhul Bidzina Ivanishvili. Președinta georgiană Salome Zurabişvili a denunţat o „falsificare totală” a rezultatelor și acuză o operațiune a Rusiei.

Preşedinta Salome Zourabichvili a declarat că nu recunoaşte rezultatele scrutinului parlamentar. Ea acuză fraude masive și îndeamnă populația să potesteze în stradă.

Formațiunea pro-rusă Visul Georgian a câștigat 54% din voturi, după scrutinul de la finalul săptămânii trecute. Alianța de opoziție, formată din patru partide pro-europene a întrunit 38,28% din voturile exprimate la alegerile parlamentare. Aceasta în condițiile în care sondajele de ieșire la urne o dădeau drept favorită. Rata de participare la vot a fost de 58,94%, transmite bbc.com.

În contextul suspiciunilor de fraudă electorală, Washingtonul şi Bruxellesul cer o anchetă care să cerceteze acuzațiile.

Totodată, președintele în exerciţiu al Consiliului European Charles Michel a îndemnat, la rândul său, la o anchetă rapidă care să clarifice suspiciunile de nereguli. El a cerut ca investigația să se desfășoare transprarent și independent.

❗️🇷🇺🧱🇬🇪 - As in Moldova, Russia is trying to destabilize the elections in Georgia.

Although Putin failed in Moldova, the situation in Georgia may be different due to its proximity to Russia and the Kremlin's financial support for pro-Russian parties.

The video shows agents… pic.twitter.com/JtRcNo16O9

