Sport Victorie mare pentru Sorana Cîrstea la Miami. Românca este în optimile de finală







Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, duminică, după ce a dispus de rusoaica Daeia Kasatkina, cu 7-5, 6-2.

Cîrstea (33 ani, 24 WTA), cap de serie numărul 19, a obţinut victoria după o oră şi 28 de minute.

Sorana Cîrstea va evolua în optimile de finală de la Miami

Kasatkina a condus cu 3-0 şi 4-2, dar apoi Cîrstea a reuşit trei ghemuri consecutive, câştigând primul set cu 7-5. Actul secund a fost dominat de Sorana, care s-a impus cu 6-2.

Cîrstea şi Kasatkina (26 ani, 11 WTA) sunt acum la egalitate, 2-2, în meciurile directe. Acesta a fost al doilea duel din acest an, după ce rusoaica s-a impus în sferturi la Abu Dhabi, cu 6-2, 6-0.

Românca şi-a asigurat un cec de 101.000 dolari şi 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe câştigătoarea dintre americanca Danielle Collins şi rusoaica Elina Avanesian, conform Agerpres.

Sîmbătă, sportiva din Târgoviște se calificare în „optimi”, după ce câștigase partida disputată cu americanca Sloane Stephens, scor 6-2, 6-1.

Halep a plecat de la Miami după primul tur, învinsă de spaniola Paula Bados, în trei seturi

Românca s-a impus în doar 52 de minute, după ce meciul a fost întrerupt vineri, din cauza ploii, la scorul de 5-2. Stephens (31 ani, 41 WTA) a cucerit titlul la Miami în 2018.

Campioana de la US Open din 2017 şi Sorana Cîrstea s-au înfruntat cu această ocazie pentru a cincea oară (2-2), trei dintre dueluri având loc în acest an. Românca s-a impus în primul tur la Doha, cu 6-2, 6-3, iar Stephens şi-a luat revanşa la Indian Wells cu 6-0, 7-5. Stephens a câștigat US Open în 2017.

La turneul de la Miami s-a consemnat și revenirea Simonei Halep, în circuit, după pauza impusă forțat, din cauza problemelor de dopaj. În primul tur, sportiva din Constanța a fost eliminată de Paula Badosa, din Spania, cu scorul de 6-1, 4-6, 3-6.