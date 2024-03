Patrick Mouratoglou, mesaj criptic, după victoria Simonei Halep

După victoria Simonei Halep, Patrick Mouratoglou a transmis un mesaj criptic de doar câteva cuvinte, sugerând că „nedreptatea este incredibilă”. Mesajul său a stârnit curiozitatea în rândul fanilor, alimentând speculațiile cu privire la posibilele provocări sau frustrări care au existat în cadrul echipei Simonei Halep.

Pe platforma X, Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, a postat un mesaj scurt în urma deciziei TAS în cazul Simonei Halep.

Francezul, care și-a asumat responsabilitatea pentru suplimentul contaminat folosit de Halep, a redactat doar 9 cuvinte în limba engleză. De asemenea, nu a menționat direct numele Simonei Halep, ci a redistribuit un mesaj al lui Ahmad Nassar, președintele Asociației Jucătorilor Profesioniști de Tenis.

„Acestă nedreptate e incredibilă! Da, trebuie să se schimbe” (n.r- „The unfairness is incredible. Yes, it has to change” în engleză) a scris Mouratoglou.