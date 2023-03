Sorana Cîrstea, eliminată în sferturile de finală la Indian Wells de Iga Swiatek, numărul 1 WTA

Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul bun de la Indian Wells cu o înfrângere în fața liderului mondial Iga Swiatek, noaptea trecută, cu 6-2, 6-3. Sorana Cîrstea, 83 WTA, a fost la primul său sfert de finală WTA 1.000 după 2017, s-a înclinat după o oră şi 22 minute în faţa campioanei en titre de la Indian Wells.

Swiatek a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 19-12, şi mai puţine erori neforţate, 13-15. Singurul duel anterior dintre cele două s-a desfăşurat în ianuarie 2022, la Australian Open, când Swiatek a câştigat în trei seturi în optimile de finală, 5-7, 6-3, 6-3.

Sorana Cîrstea a primit un cec de 184.465 de dolari şi 215 puncte WTA

Înaintea confruntării Swiatek a câștigat deja 15 meciuri în acest sezon, dar a și pierdut de trei ori, în timp ce Cîrstea a eliminat-o pe favorita numărul 5, Caroline Garcia, în turul al patrulea.

Iga Swiatek (21 ani), care a trecut anterior de două jucătoare de origine română, canadianca Bianca Andreescu (6-3, 7-6), în turul al treilea, şi britanica Emma Răducanu (6-3, 6-1), în optimi, o va întâlni în semifinale pe kazaha Elena Rîbakina, campioana en titre de la Wimbledon, care s-a impus în alt sfert de finală în faţa cehoaicei Karolina Muchova, cu 7-6 (7/4), 2-6, 6-4.

Mai exact, a doua lor întâlnire în circuitul WTA a început mai bine pentru Swiatek, care a învins-o pe Emma Răducanu în turul precedent. Ea a făcut break la primul game de serviciu al adversarei sale și a condus cu 2-0 încă de la început.

Însă Cirstea a făcut rebreak în cel mai lung game al primului set și a egalat scorul la 2-2. A urmat un șir de 8 game-uri consecutive câștigate de poloneză, primul set fiind închis după 42 de minute, cu 6-2.

Iga Swiatek: Nu am experimentat încă totul în tenis

La 4-0 și serviciul în setul doi, părea că Sorana Cîrstea va pierde la zero actul secund. Ea a revenit totuși cu un rebreak, având 2-4 și 3-5, însă nu a reușit să îl obțină și pe al doilea, pierzând în cele din urmă după o oră și 23 de minute.

Sorana Cirstea, care a înregistrat 16 victorii împotriva jucătoarelor din Top 10 în cariera sa, a fost susținută de fanii români din tribune.

Iga Swiatek: „Nu am experimentat încă totul în tenis, dar pot spune că e un sentiment grozav să mă lupt pentru a-mi apăra trofeul. Am simțit această energie încă din startul turneului, iar fanii m-au sprijinit și ei. Deci nu am mai trăit această luptă de a-mi apăra trofeul, dar simt că jocul meu merge foarte bine”, a declarat numărul 1 mondial, potrivit Agerpres.