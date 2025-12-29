Victoria PPE: Interdicția motoarelor cu ardere internă, eliminată. Rareș Bogdan: „Am oprit un dezastru economic pentru România și Europa”

Într-o mișcare care recalibrează viitorul industrial al continentului, liderii Partidului Popular European (PPE) au anunțat la Heidelberg o schimbare radicală de paradigmă: eliminarea interdicției privind motoarele cu ardere internă. Decizia vine ca un răspuns direct la criza profundă care a lovit industria auto, un pilon vital al economiei europene și românești.

Anunțul a fost făcut de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și președintele PPE, Manfred Weber, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat și Manuel Hagel (CDU), respectiv ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, în luna decembrie 2025.

Europarlamentarul PPE, Rareș Bogdan, a fost una dintre vocile cele mai critice la nivel european privind planul de conversie forțată către vehicule electrice, pe care l-a descris drept „insuficient gândit și lipsit de studii de impact profesioniste”.

Industria auto reprezintă 14% din PIB-ul României și susține peste 200.000 de locuri de muncă directe. Totuși, anul 2025 a adus cifre dramatice pentru muncitorii români:

Peste 7.000 de români disponibilizați doar în ultimul an.

Bosch Timișoara: Reducerea schemei de personal cu mai mult de un sfert.

Preh România: Furnizorul pentru Tesla și Mercedes-Benz a anunțat tăierea a 600 de posturi.

Efect de domino: Criza nu a afectat doar coloșii Dacia Renault și Ford, ci întreaga rețea de producători de subansamble.

Rareș Bogdan atrage atenția că situația României este oglindită la nivel continental, unde „ideologia a bătut pragmatismul economic”:

Germania: Din cei 120.000 de șomeri noi în 2025, jumătate provin din auto. Volkswagen a luat decizia istorică de a închide trei fabrici. Italia: Grupul Stellantis a redus producția la aproape jumătate. Franța: Mii de disponibilizări anunțate la Renault. Amenințarea Chineză: În timp ce industria europeană se contracta sub povara reglementărilor, giganții chinezi au început construcția masivă de fabrici chiar pe teritoriul UE.

În urma interpelărilor făcute de europarlamentarul român, Comisia Europeană a indicat existența unor instrumente financiare pentru recalificare. Rareș Bogdan consideră însă că soluția nu este asistența socială, ci protejarea locurilor de muncă existente.

„Am cerut soluții urgente pentru industria noastră. Răspunsul despre recalificare este insuficient când vedem cum familii întregi rămân fără venituri din cauza unor decizii luate din birourile de la Bruxelles, fără contact cu realitatea din fabrici. Această schimbare de paradigmă anunțată de PPE este victoria bunului simț asupra utopiei”, a punctat europarlamentarul PPE.

Eliminarea interdicției va permite industriei auto să respire și să continue inovarea pe baza motoarelor cu ardere internă eficientizate sau a combustibililor sintetici, salvând astfel milioane de locuri de muncă în întreaga Uniune Europeană și securizând contribuția masivă a acestui sector la PIB-ul național al României.